仰慕野獸 衝鋒陷陣啟發進步

欣賞偶像言行一致「說到做到」

現年34歲的連治，成名作是在2010年NFL（美式足球聯盟）一場季後賽，以一己之力闖破9名敵衛攔截，疾走67碼達陣。何佩璋欣賞偶像場內外「言行一致、說到做到（Talk the talk, walk the walk）」。Jackson也與前最有價值球員阿祖安彼德臣（Adrian Peterson）有過一面之緣，當時他在中國一個活動上訪問對方，「就像一個電視機裏的人跑出來了，他在電視裏跑球很猛，然後真人很nice，很耐心的回答問題」。

海盜43歲名將布拉迪劍指超級碗

惟彼德臣效力的底特律雄獅今季未能晉級季後賽，無緣爭奪15日後的第55屆超級碗。兩支決賽球隊將在後日早上誕生。今季轉投坦帕灣海盜的43歲傳奇布拉迪，領軍取得13年來首個季後賽資格，更以國聯分岸（NFC）第5種子身分殺入決賽，將面對綠灣包裝工。

而尋求衛冕的堪薩斯城酋長，將在美聯分岸（AFC）決賽火併水牛城比爾，另一明星四分衛馬洪斯二世雖在上仗腦震盪傷出，但據報是役可上陣。

（越洋專訪）