廣東少年闖美國 達陣續寫職業夢 半途出家自薦入校隊 中國首人NCAA舞台建功

記者:方嘉豪

上月11日的一場太平洋12校聯盟分區賽事,何佩璋在第4節入場後,完場前7分鐘接球後向左衝,雖然在得分線前遇上對手球員,他還是強行闖了數步,再轉身失平衡跌在地上。相隔個半月,他接受本報越洋訪問,還是不敢置信:「當時我以為沒有進,大家開始歡呼才知道,那一刻其實想不起慶祝動作,現在還覺得挺不真實。」亞利桑那州立大學在這場靠他埋齋,大勝宿敵亞利桑那大學70:7,你可以為勝負已分,為錦上添花而不經意,但這只是何佩璋第2場NCAA最高組別比賽。

身形成優勢 自薦獲校隊招攬

何佩璋是土生土長的韶關人,至高中才到美國讀書,以為他接觸體格要求極高的美式足球前,也是運動健將,豈料他說:「我打球前也是個小胖子,當時有260市斤(130公斤),算起來是減重了不少。」高中校隊看中他身位不輸別人,邀請他由籃球改向美式足球發展,之後升讀詹姆斯敦大學首年,在另一項大專賽兩次達陣,但因為校隊重組,他先回流中國,謀求再到美式足球實力更好的大學就讀。

因為較喜歡陽光天氣,何佩璋前年選擇了南部的亞利桑那州。他當然想加入校隊,寄過一些「球王片」沒有回音,但到埗後很快到校隊辦公室自薦,他說:「如果你非常想得到一件東西,你就會非常主動,因為世上沒有一件東西會有人拱手相讓。一開始我來到Arizona State,就特別想加入校隊,這個願望使我有勇氣去找他們,因為我非常想打球。」球隊教練看過他的比賽精華後,最終招攬他為替補。

中文名戰衣入名人堂 爭正選鋪職業路

「剛進球隊時,就跟裝備部聊了一下,我說要是將真正的名字印在我的球衣上,那該多帥。」在這間連續6年全美創新排名第一的學府,球隊還真的做了一件「落場版」給他。何佩璋上月達陣後,NCAA聯絡學校,將這件獨一無二的球衣納入名人堂博物館。何佩璋預計年底畢業,亦會最後一年參加大專賽,比起其隊友,只學球6年的他名義上仍是練習生(Walk-on),期望爭取獎學金以及一席正選,才能考慮明年登上職業圈。如他所言:「為最好的計劃,也為最差的預備(Plan for the best, prepare for the worst)」。

(越洋專訪)