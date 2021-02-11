廣東少年闖美國 達陣續寫職業夢 半途出家自薦入校隊 中國首人NCAA舞台建功

記者：方嘉豪

上月11日的一場太平洋12校聯盟分區賽事，何佩璋在第4節入場後，完場前7分鐘接球後向左衝，雖然在得分線前遇上對手球員，他還是強行闖了數步，再轉身失平衡跌在地上。相隔個半月，他接受本報越洋訪問，還是不敢置信：「當時我以為沒有進，大家開始歡呼才知道，那一刻其實想不起慶祝動作，現在還覺得挺不真實。」亞利桑那州立大學在這場靠他埋齋，大勝宿敵亞利桑那大學70：7，你可以為勝負已分，為錦上添花而不經意，但這只是何佩璋第2場NCAA最高組別比賽。

身形成優勢 自薦獲校隊招攬

何佩璋是土生土長的韶關人，至高中才到美國讀書，以為他接觸體格要求極高的美式足球前，也是運動健將，豈料他說：「我打球前也是個小胖子，當時有260市斤（130公斤），算起來是減重了不少。」高中校隊看中他身位不輸別人，邀請他由籃球改向美式足球發展，之後升讀詹姆斯敦大學首年，在另一項大專賽兩次達陣，但因為校隊重組，他先回流中國，謀求再到美式足球實力更好的大學就讀。

因為較喜歡陽光天氣，何佩璋前年選擇了南部的亞利桑那州。他當然想加入校隊，寄過一些「球王片」沒有回音，但到埗後很快到校隊辦公室自薦，他說：「如果你非常想得到一件東西，你就會非常主動，因為世上沒有一件東西會有人拱手相讓。一開始我來到Arizona State，就特別想加入校隊，這個願望使我有勇氣去找他們，因為我非常想打球。」球隊教練看過他的比賽精華後，最終招攬他為替補。

中文名戰衣入名人堂 爭正選鋪職業路

「剛進球隊時，就跟裝備部聊了一下，我說要是將真正的名字印在我的球衣上，那該多帥。」在這間連續6年全美創新排名第一的學府，球隊還真的做了一件「落場版」給他。何佩璋上月達陣後，NCAA聯絡學校，將這件獨一無二的球衣納入名人堂博物館。何佩璋預計年底畢業，亦會最後一年參加大專賽，比起其隊友，只學球6年的他名義上仍是練習生（Walk-on），期望爭取獎學金以及一席正選，才能考慮明年登上職業圈。如他所言：「為最好的計劃，也為最差的預備（Plan for the best, prepare for the worst）」。

（越洋專訪）