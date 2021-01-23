米蘭雙雄復興靠側擊 兩翼造就伊巴謙爆發 國米戰術多變勝一籌

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老實說，AC今屆長居榜首，話雖處於非常時期，依然有點始料不及。不過從馬後炮角度，一眾前列分子中，確以AC變動最少，上季亦無歐戰消耗身心，反而去夏先來一場歐霸外圍賽熱身而早早上力。以一支相對年輕的隊伍，開好個頭建立自信很重要；以一支強調高強度高位人盯人壓迫，以及反攻效率的隊伍，體能水平能否壓制對手更屬勝負關鍵。是以伊巴謙莫域固然把握力首屈一指，柱躉作用亦為隊友提供選項，並且經常博得罰球極刑，惟在他缺陣的日子，紅黑軍也不見得失色。簡言之，AC的殺手鐧乃瞬發，瞬間爆發力。博犯規可非伊巴謙專利，其他生牯仔同樣擅長突然加速，誘使敵衛出錯。瞬發亦體現在突擊，負責串連的查漢奴古企位恰到好處，閃電運球到前場或再分邊，兩閘由於有雙防中補位而放膽支援，尤其是左路的迪奧靴南迪斯，憑青春活力極速後上能傳善射；依此運作模式，邊衛在陣地戰也是主要的推進outlet。今晚硬撼阿特蘭大之前收到的好消息，乃靴南迪斯的病毒檢測屬假陽性，無礙候命偷襲客軍三中堅兩側的空位。

阿舒拉夫加盟 國米三中堅收效

講起靴南迪斯，便忍不住拿皇家馬德里抽水，這兩年屢見「後翼棄兵」寶藏，國際米蘭的阿舒拉夫即屬又一人辦。只是倒不宜形容國米為失意軍人集中營，畢竟阿舒拉夫也好，盧卡古也好，花費可不能說少。類似於同市宿敵由皮奧利育成循序漸進，國米交到干地手中後，在正軌上持續改善，惟因改革範圍大得多，包括從四人防線換成三中堅，翼衛質素未達要求，以致上屆飲恨，於是找來阿舒拉夫，在右路迅速跟尼高路巴列拿產生協同效應。

米蘭雙雄另一近似之處，乃重視前場逼搶和反擊。藍黑軍略勝一籌的則是，既可選擇壓前對付用球能力較遜的中下游分子，亦可泊大巴抗衡像祖雲達斯這類強手。無疑對比伊巴謙之於AC，國米的中鋒位置稍為倚賴盧卡古，但遠遠談不上單天保至尊，今晚具備足夠火力從烏甸尼斯凱旋；反觀AC人腳不整，動輒需要新兵湯姆利臨急扼守中路，未必頂得住阿特蘭大強攻。就算國米未能立即追回三分失地，一個月後的打吡也有機會一挫宿敵奪過首席。

祖雲換帥處適應期風光不再

其實以上劇本純粹出於死要面，皆因季初預測國米有力推倒祖雲的壟斷，如今勉強僅估中一半。祖雲於毫無執教經驗的派路治下，陣式、陣容、球員司職、位置配搭等等，俱尚在實驗階段。派路比前兩任教練更重進攻，甚至偏向理想化，遇上逆境欠缺有效 Plan B 。儘管整體演出不算差，卻難免起伏較大，論前景是絕不至於黯淡，但今屆恐怕大勢已去，旁觀米蘭爭雄好了。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高