籃網三巨頭出師不利 首並肩雙加時負騎士 艾榮:相信未來

當錫再取三雙 領獨行俠返勝軌

28歲星級控衛艾榮，本月初起以私人理由，合共缺席球隊7場賽事，其間一度與會方失聯之餘，又被發現積極參與黑人平權事務，更出錢為去年被警暴致死的費洛伊德家人買屋。前日終告歸隊的他，昨隨即復出與杜蘭特及新加盟的夏登，首以「三巨頭」姿態並肩出戰，雖然全場3人合轟96分，其中夏登更貢獻「三雙」，但在第4節及首次加時的最後一擊均錯失絕殺機會下，終戰至第2次加時，被主隊控衛悉士頓射入4個關鍵3分球，最終騎士在這名22歲新星帶領下，以12分之差力克籃網，終止後者四連勝走勢。

對於「三巨頭」首擊落敗，是役倒戈的艾榮不以為然，更盛讚母會後輩道：「我必須稱讚一下悉士頓的表現，他的潛質毋庸置疑。說實話，一場勝負不代表什麼，球隊仍在摸索階段，整體表現仍是理想的，相信未來將會令人興奮。」

同日賽事方面，達拉斯獨行俠新星盧卡當錫取下生涯第20次「三雙」，率軍作客以124：112擊敗印第安那溜馬，結束三連敗。至於奧蘭多魔術則憑小將高爾安東射入絕殺3分球，作客以97：96險勝明尼蘇達木狼。而費城76人主場117：109挫波士頓塞爾特人，升上東岸榜首。

體壇各界賀拜登就職美國總統

咸美頓韋冰露冀社會邁向平等

美國新任總統拜登周三（20日）宣誓就職，76人等多支費城運動隊向這名擁躉致賀。76人主教練李華士形容是民主進程的重要一步，而附屬該會的發展聯盟（G League）球隊德拉瓦藍衣，亦上載拜登昔日入場觀戰的舊照，稱「永遠為總統先生預留位置」。

美籍網球新星嘉奧芙和居於美國的東瀛名將大坂直美，亦恭賀美國首名女副總統賀錦麗。英籍車壇F1名將「黑帝」咸美頓、以及多次批評特朗普為白人民族主義者的美國女足隊長韋冰露，則期望拜登助社會邁向平等共融。