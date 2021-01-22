普巴世界波 曼聯返榜首 跨季17場作客不敗平紀錄 曼城輕勝升次席

曼聯面對排尾三的富咸，開賽5分鐘被主隊翼鋒盧卡文先開紀錄。第50次為紅魔上陣的般奴費南迪斯其後遠射中柱不入，但他在21分鐘傳中，富咸門將艾路拿擋出不遠，被其巴黎聖日耳門前隊友卡雲尼門前掃入，這名烏拉圭隊射手今季4個英超入球均在作客時取得。

普巴近3仗入2球 獲蘇帥讚投入

換邊後，曼聯在65分鐘由中場保羅普巴於禁區外以左腳射入世界波，憑這入球反勝2：1，今季聯賽第7次反勝後，紅魔在英超作客跨季17場不敗，追平隊史在1998年12月至99年9月的紀錄。

近况回勇的普巴近3仗入2球，除入球奠勝，更有9次奪回球權及4次搶截成功，攻守多項數據俱佳，賽後獲領隊蘇斯克查大讚無所不能：「他可以創造機會及射門，又能踢中路和邊路防守，關鍵在於讓他找到狀態，現在他就是這樣，踢得非常出色和投入。」

藍月英超6連勝 各賽事16場不敗

施華開紀錄入球存爭議

另邊廂，曼城憑貝拿度施華在79分鐘攻入今季英超首球，終止14場聯賽入球荒，加上根度簡在補時射入12碼，主場以2：0擊敗阿士東維拉，聯賽6連勝，在半季18場有10場保持不失球，各項賽事更已9連勝及16場不敗。

另外，昨仗是維拉自本月初爆疫以來，經過兩仗延期後首場聯賽，不過賽後焦點落在曼城首個入球，疑越位的洛迪卡斯簡迪搶去泰朗明斯腳下球再傳交貝拿度施華建功，球證並沒有翻看視像裁判（VAR），維拉領隊甸恩史密夫更因此激烈投訴而被逐離場，賽後更批評該入球有效是「荒謬的決定」。曼城領隊哥迪奧拿僅稱沒看到入球存爭議，僅稱：「我知道維拉為此抱怨，是否應要有VAR？我不太清楚球例和當時具體情况。」

今季英超完成近一半賽程後，先後有9隊曾進佔榜首。曼聯賽前被李斯特城超越，一度再被曼城超前。紅魔現19戰40分，僅領先李城及踢少一場的曼城2分。蘇斯克查也稱目前不會談論爭冠，只會踢好每仗：「這是一個難以預料的球季。」