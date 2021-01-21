籃網三巨頭合體出擊 艾榮歸隊 為私事缺陣致歉

艾榮缺陣7仗後，昨於記者會宣布歸隊：「我回來了，很高興回來；讓我們繼續前進，我會用行動說明一切。」這名星級控衛自本月6日戰畢主場大勝猶他爵士一仗後，突然離開大軍，會方更一度無法聯絡他。失蹤鬧劇演滿兩周，他終於復操，並為「失蹤」向球迷道歉，但避談離隊原因，只稱為處理家庭和私事需暫停一下。

拒回應疫下開派對 期待今與夏登合作

他在離隊初期被拍到沒戴口罩參與派對，遭聯盟巨額罰款及扣薪，但拒回應知否違反聯盟防疫指引。艾榮稱，已單獨和球會及隊友交代，又首度談及夏登從侯斯頓火箭來投，表示相信新隊友的經驗能幫助球隊。主教練拿殊期望艾榮今早披甲鬥騎士，和杜蘭特及夏登首次合體組成「三巨頭」。

另外，丹佛金塊中鋒約基治昨上陣首3節獨取全場最高27分、12個籃板，邁沙普亦錄得「雙雙」，領軍主場以119：101挫奧克拉荷馬雷霆。新奧爾良塘鵝雖有錫安威廉臣狂轟32分，作客仍以102：118不敵爵士。

美國家英雄花園擬豎立高比雕像

此外，就造成高比拜仁父女等9人死亡的直升機空難，美國運輸安全委員會下月9日舉行網上聽證會，以確定事故原因，委員會已初步排除機件故障導致意外。而高比遺孀雲妮莎昨為長女Natalia慶祝18歲生日，並在社交網寫道：「在我們人生最艱難的一年，你展示出無比力量，亦多謝你挺身而出，助我照顧妳的妹妹。」文章下款包括已歿的高比和詹納，雲妮莎其後再上載多張亡夫和Natalia的舊照。

而今晨卸任美國總統的特朗普日前簽署行政命令，擬為下周二逝世將滿一年的湖人名宿高比，及已故拳王阿里等體壇傳奇豎立雕像，若成事，兩大體壇名人將和馬丁路德金等逾200座雕像，同放置於去年宣布興建的國家英雄花園。然而計劃未獲國會撥款，將由新任總統拜登決定是否實行。