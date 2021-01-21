紅軍傷兵復出冀反彈 麥迪比重返防線 軒達臣歸位迎般尼

利物浦vs.般尼 now621台 明晨04：00直播

利物浦《迴聲報》認為，華基爾雲迪積克（VVD）及祖高美斯同時受傷後，牽一髮動全身，為了保護替工中堅，兩名翼衛未能壓前，中場控制力亦因法賓奴泰華利斯及軒達臣墮後而削弱，令前線「埃及文明」被孤立，直接顯示在兩翼穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼身上。二人合共場均射門次數，由開季頭7場的8.5次降至近10場的5.8次。麥迪比的復出，可讓軒達臣回歸中場，堤亞高艾簡達拿等更多上前支援及創造超負荷局面。

般尼戰績低迷 近兩仗食白果

然而，麥迪比復出的正面作用或許令人懷疑，因為沒有單一原因導致攻力不濟。如領隊高普上場賽後稱，沒法簡單地解釋入球荒，在紅軍啞火的同時，受傷的不只兩名守將，還有迪亞高祖達。自這名葡萄牙隊翼鋒倒戈狼隊傷出後，撇除炒水晶宮7蛋一仗，利物浦每一場的預期入球（xG）都不超過2。紅軍近4場逾60次起腳只得10中，是攻勢組織的問題，還是鋒將現疲態，開始出現攻門時機錯誤、浪射太多，都值得關注利物浦的球迷思考。對紅軍來說幸運的是，般尼同樣近兩仗0入球，把握一個機會便足以贈對方連續3場0：1敗仗。

近期走勢急轉直下的還有車路士，他們昨晨作客李斯特城捱打，上半場被尼迪迪及占士麥迪臣破門，以0：2敗走。曾經進佔榜首的藍戰士，近8場只取得7分，完成半季後落後前四最少5分。

車仔不敵李城 林柏特拒評帥位

車仔領隊林柏特賽後承認，能否保住帥位已非自己掌握之內，他又稱：「我不想怪罪球員，因為我有責任，但有球員確實未符水準。我們的球員很年輕，不可能要求他們一天內就成為泰利，現在要接受挫敗，變得更強。」車路士近况備受批評，高價新援表現欠奉再成話柄，近日更傳出上季大勇的23歲新星湯姆利，將被外借至AC米蘭半季，合約據意媒報道有300萬歐元（約2820萬港元）買斷條款。

文：陸奇