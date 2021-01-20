居里轟26分 勇士絕地反擊挫湖人

籃網險勝 艾榮料明復出

賽前兩連敗的勇士作客西岸榜首「紫金軍團」，主隊首節有舒路達轟入14分，安東尼戴維斯亦交出6次助攻，創個人單節新高，以12分優勢進入第2節，半場續領先64：48。「咖哩仔」和威金斯第3節發力，合轟23分收窄差距，但勇士在最後一節再落後14分，最終居里單節攻入8分及兩次助攻祖利蒙特格連，而勒邦占士最後0.5秒射失3分球，令勇士反勝115：113。「咖哩仔」攻入全場最高26分，他在賽後稱：「我們喜歡這種後上反勝的感覺。」

布魯克林籃網球星艾榮已缺陣7仗，但新兵夏登與杜蘭特合轟64分，以125：123險勝密爾沃基公鹿。早前以個人理由離隊的艾榮，最快在明早復出作客克里夫蘭騎士。美國黑人弗洛伊德去年被警察跪頸致死，其好友兼NBA舊將史堤芬積遜透露，致力黑人平權的艾榮購下大屋，安置弗洛伊德的家人。

昨日同樣反勝的還有邁阿密熱火，在占美畢拿及泰萊希路等主將缺陣下，仍以113：107氣走到訪的底特律活塞。