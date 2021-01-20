籃壇名宿 千金拒父蔭 蘭尼亞洛文愛女足排闖新天

5屆NBA總冠軍成員兼「朝鮮友好大使」洛文，雖然不如他父親有16任妻子、29個子女，但與第3任妻子所生的兩名骨肉，都繼承父親的運動細胞。珍妮迪承認：「被稱為丹尼斯洛文的女兒其實很有型，與此同時，我希望大家對待我為珍妮迪洛文。」她沒跟隨父親及年長一年的兄長步伐，反而自4歲開始接觸足球，長大後以此作為事業：「足球是我感覺最自在的運動，以前甚至投入到質疑隊友，為何她們不是像我一樣賣力。」

珍妮迪18歲戰美職寫歷史

珍妮迪去年升讀華盛頓州立大學，同時參加女子美職選秀，純粹想為進步而放手一搏。她最終因為疫情，未接受大專賽洗禮，上周就以新秀榜眼姿態登陸美職，成為聯賽最年輕球員。步大力雄亦令18歲的她，成為美國女足青年軍梯隊常客，亦是美國女足未來希望。

蘭尼亞的爸爸同樣是在底特律活塞成名的名人堂中鋒，對於不繼承父業一事，卡莉亞向奧運頻道官網說得更直接：「我不打籃球，就是不想一同站在他的鎂光燈下。只是被比較的感覺就不易處理，尤其是以女兒的身分，我要找自己的體育項目。」她最終跟隨姊姊選擇排球，但也不是沒有同路人，高比拜仁的長女以及費城76人上代「封阻王」巴特利的次女，都續在女排大專賽善用身高天賦。

卡莉亞登陸意甲女排

最早畢業的卡莉亞蘭尼亞，已在去年登陸歐洲球壇，加盟貝加莫。雖然這支女排意甲8屆冠軍近年戰績下滑，排在尾三，但卡莉亞數據上仍是聯賽第七佳的主攻手，她也自覺捱過了適應期：「所有事都變快，甚至一開始連球也看不清，不知是緊張還是節奏真的如此快。」卡莉亞去年已在美國成年隊集訓，儘管入圍今年奧運隊的機會不大，但2028年洛杉磯奧運主場亮相，代表國家隊出賽指日可待。

（體壇HeatMap）