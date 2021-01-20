美斯動粗停賽兩場 迎畢爾包勢復仇

西班牙傳媒報道，美斯只需停賽兩場，意味他將無緣周四在西班牙盃作客哥尼拿，以及下周日在西甲作客艾爾切，但可在本月尾迎戰畢爾包的聯賽復出。較早前不少報道稱，美斯將會停賽2至4場，若被判這次粗暴行為屬侵略性，會被重罰停賽12場。

巴塞隆拿在西超盃決賽與畢爾包激戰120分鐘失冠，美斯在完場前揮拳打中畢爾包前鋒維拿利巴的頭部，接下在巴塞753次上陣的首張紅牌。據報美斯向隊友道歉，解釋揮拳是因被對方多次侵犯而憤怒。

另外，去夏離隊不成的美斯今夏很有機會與巴塞「分手」，巴黎聖日耳門（PSG）表態有意簽入這名33歲巨星，體育總監李安納度說：「像美斯這樣的傑出的球員，永遠是PSG想簽入的人選。」李安納度亦補充謂，「現在並非談及它的時候」。

捷比亞禁賽10周上訴遭駁回

馬德里體育會球星捷比亞則因違賭博條例，早前被英格蘭足總全球停賽10周，其上訴昨日被國際足協駁回，除非向國際體育仲裁法庭上訴成功，否則需在未來9仗繼續「坐波監」。