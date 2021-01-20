藍月紅魔奇兵爭榜首 中場主力缺態 根度簡普巴挺身而出

曼城vs.阿士東維拉 now621台 明晨02：00直播

富咸vs.曼聯 now621台 明晨04：15直播

曼城季初排名一度低至中下游，但由去年11月尾至今7勝2和，最近更是五連勝，追至只落後多踢1場的曼聯兩分，若紅魔出征富咸不勝，曼城又能挫維拉，便有望首次登頂。惟曼城的奇雲迪布尼上場英超大破水晶宮中，於71分鐘疑因足踝受傷退下火線，今仗若無法披甲定對球隊造成打擊。這名比利時隊中場迄今在英超交出76次助攻，與英格蘭隊名宿舒寧咸並列第10，暫少第9的曼聯名宿碧咸4次。主帥哥迪奧拿甚至稱，指導迪布尼比賽是「幸運和令你無憂」。

維拉休戰19天體能佔優

料曼城此役將再遣無鋒陣，後上攻堅責任再次落在根度簡身上，這名德國隊中場近一個月在英超上陣6次，攻破4個對手大門，碰西布朗、紐卡素和車路士都是首名入球者。維拉方面，一隊早前爆疫須隔離，迎戰熱刺和愛華頓兩場聯賽延期，中場主力基亞利殊及巴克里等養精蓄銳19天，或成曼城當一哥的攔路虎。

沙拿冀留效紅軍

曼城來勢洶洶，但曼聯亦不輸蝕，過去12場英超9勝3和，自2017年9月中以來首次領導群雄，惟葡萄牙隊中場般奴費南迪斯在上場作客打和利物浦後，被質疑加盟後在聯賽八碰Big 6只有入球和助攻各二，但在其餘24仗入17球和12次助攻，今仗面對排尾三的富咸估計不成問題。曼聯名宿加利尼維利承認，英超此際最強是曼城和利物浦，但又稱：「曼聯的些微冠軍機會，將取決於保羅普巴能否有兩至三個月的突出表現，他現在很有自信。」

此外，利物浦的穆罕默德沙拿自稱不能預測未來，只相信前路由會方決定，堅稱「希望留隊愈久愈好」。「紅軍」名宿奧雲卻批評，這名連續4場英超食白果的埃及隊前鋒踢法自私，影響了球隊成績。

另外，英超上周最後一輪新冠病毒檢測出現16個陽性個案，較早一輪的36個大幅減少了20個。