巴塞失冠 美斯動粗被逐 西超盃負畢爾包 球會生涯首領紅恐停4場

美斯因傷缺席淘汰皇家蘇斯達的西超盃準決賽，昨仗復出領軍，藉前線拍檔基沙文在40和77分鐘兩度領前，惟被畢爾包中場迪馬高斯及鋒將維拿利巴分別於42和90分鐘兩度扳平，法定時間踢成2：2需進入加時。最終畢爾包憑前鋒伊拿基威廉斯於93分鐘，禁區內射世界波中內柱彈入，以3：2反敗為勝，第3次在此項賽事封王。

惟是役焦點在補時1分鐘發生，美斯與維拿利巴爭位時互有動作，前者最後揮右拳猛力打中對方後腦倒地，球證捷西斯文沙奴查看視像裁判（VAR）後，向美斯直接出示紅牌，亦是這名阿根廷隊球星在球會生涯首次被逐，此前兩次均為國際賽。據報他將面臨停賽4場，意味或無緣出戰西班牙盃作客哥尼拿，以及西甲分別鬥艾爾切、畢爾包及貝迪斯的賽事。

朗奴高文護航：不知曾被侵犯多少次

朗奴高文賽後回應美斯今次的粗暴行為道：「我明白美斯為何這樣做。我不知道他曾被侵犯多少次。當你盤球推進期間，對手不斷犯規，便會有這正常反應。」

去夏走馬上任的朗奴高文未能首次帶領巴塞奪冠，相反畢爾包新帥馬些連奴僅領軍第3場便奪標。55歲的他本月初取代被革職的加利坦奴，「地標戰」西甲主場負巴塞2：3，之後在中立場上演的西超盃連勝皇家馬德里和巴塞。然而奠勝功臣伊拿基威廉斯說：「我們能在這裏角逐冠軍，實須感謝加利坦奴和他的教練團隊。」畢爾包與巴斯克區鄰會皇蘇去季一起打入西班牙盃決賽，但因新冠病毒疫情未改善，至今仍未舉行決賽。

費托返馬體會教B隊

此外，《馬卡報》報道，前年掛靴的西班牙隊36歲名宿「費托」費蘭度托利斯，重返母會馬德里體育會，擔任B隊教練。

（西超盃消息）