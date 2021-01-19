體壇快訊：菲臘仔勢掌邁亞密

UFC名宿染疫亡

退役的綜合格鬥（UFC）及職業摔角手韋蘭斯（Paul Varelans），於美國時間上周六因新冠病毒肺炎離世，終年51歲。綽號「北極熊」的他於上月初確診，被診斷為重症患者。此外，澳洲網球公開賽昨證實，在已抵達墨爾本的職球員中，再有4人檢測呈陽性，包括1名球手。

祖域返法福首戰起孖

日前被皇家馬德里借返法蘭克福的23歲塞爾維亞隊前鋒盧卡祖域，昨晨德甲回巢首戰即梅開二度，助「法福」在主場以3：1挫上輪聯賽開齋的包尾球隊史浩克04，賽後升上第7。德甲明晨上演4場，以排第3的利華古遜迎戰同分的第4位多蒙特最矚目，「蜂兵」此役有韋素等4名傷兵，安利簡恩亦停賽。

吳曦首奪中國金球獎

協助江蘇隊贏得上季中超冠軍的吳曦首奪中國金球獎，廣州隊（前稱廣州恒大）的韋世豪及西乙球隊愛斯賓奴的武磊分列第2及3名。中國金帥獎得主則為帶領山東魯能泰山奪得上屆中國足協盃冠軍的郝偉。另外，女子國足中場主將唐佳麗，首膺中國女子金球獎。