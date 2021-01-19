李城誓煞車當一哥 華迪克服舊患掛帥 蒙特獲倚重擔正抗衡

李斯特城vs.車路士

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今季英超爭標形勢相當激烈，曼市雙雄暫時傲視群雄，但「狐狸」亦只落後榜首的曼聯兩分，明晨於王權球場擺陣，取勝則可力壓「雙曼」當一哥。首席射手華迪於前日挫修咸頓一仗食白果，但李城領隊羅渣士指他並無大礙，只是為免對方的髖關節舊患惡化，才作此調動，但無礙掛帥迎車仔。羅帥又稱，此長期傷患令華迪感到痛楚及行動受限，而不少球迷均感擔憂，認為球隊應趁冬季轉會窗增兵，作為這名34歲前鋒的長遠替補。

同樣曾受髖傷困擾的隊友占士麥迪臣，近3仗獻一傳兩射，狀態大勇，明仗料續擔正。這名中場重心上仗入球後，聽從英足總建議減少身體接觸，只和隊友隔空做出擊掌和握手動作慶祝，他強調全為大局着想：「若想球賽繼續舉行，這是我們必須做的；很多球員執於己見，但我想這國家沒有人希望球壇再停擺。」

車仔前線啞火 華拿屢失機或續列後備

至於藍戰士以29分暫列第7，與前四仍有5分差距，若失分更有機會被同晚迎弱旅西布朗的韋斯咸趕過。雖然車仔上輪小勝富咸返勝軌，但難掩進攻啞火的問題，被林柏特寄予厚望的中場新星美臣蒙特料續擔正。惟多名鋒將表現不穩，其中迪姆華拿早前在足總盃雖有「士哥」，結束各項賽事12場入球荒，但上輪聯賽再次錯失入球良機捱批，是役或續列後備。

真禾特外借土超隊半季

此外，車路士昨宣布中場「飲水哥」真禾特外借至土超球會卡森柏沙至季尾，這名30歲前英格蘭國腳，自2017年由李斯特城來投後未曾獲重用，近期僅隨車路士青年軍出賽。

（英超消息）