伍家朗泰國賽復出摘亞 寫世巡賽最佳 看雙紅會「叉電」迎下站

世界第8的伍家朗因疫情停賽多時，首度重返世巡賽即連過4關殺入男單決賽，遇上排名高4位的丹麥隊球星安賽龍。同樣生於1994年的二人，連同2010年世青賽此前9次對碰，伍家朗均以直落兩局告負。這次再惡鬥老對手，伍家朗首局一度追平11：11，但被對手連環扣殺而失分，以14：21先失首局。二人在次局初段拉鋸，伍家朗兩次失誤被拉開比數，最終以14：21再輸一局，將冠軍拱手讓人。

十鬥安賽龍皆北

周三再為年終賽搶分

不過，這名港隊名將自世巡賽在2018年改制以來，首度摘得1000級別賽事亞軍，寫下個人最佳成績，形容今仗別具意義：「今站4強開始，感覺到風向有少許不同了，所以開局都未能適應，比分大落後，但相隔長時間重返賽場，即刻打入決賽，證明9個月付出的努力沒白費，亦是今年的好開始。」

港隊對上一仗已是去年3月的全英賽，這次藉泰國之行備戰即將重啟的奧運積分周期，半隻腳踏入東京奧運的伍家朗，同時在追逐月底上演的年終賽資格。他料在周三續戰泰國賽第2站搶分，但這個曼聯球迷笑言要乘機放鬆，今晨觀戰英超雙紅會後再為賽事準備。他在下站首圈將對陣東道主球手，隊友李卓耀則會對戰荷蘭隊男將，分途爭入16強。港隊混雙主力鄧俊文/謝影雪今站因對手教練確診，於16強無奈退賽，至第2站亦會重新上場衝冠。

馬蓮挫世界一姐戴資穎封后

昨日的女單決賽方面，世界一姐、中華台北隊的戴資穎，面對西班牙隊名將馬蓮，以直落兩局不敵這名前世界冠軍，同樣將轉戰次站賽事。