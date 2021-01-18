體壇快訊：澳網3班專機現確診者

顏丙濤大師賽爆冷挫冰咸

20歲中國桌球手顏丙濤首戰倫敦桌球大師賽，昨日即爆冷以局數6：5險勝英籍名將冰咸，殺入決賽。「火箭」奧蘇利雲於1995年以19歲之齡奪冠，顏丙濤若在決賽挫希堅斯，將成為火箭之後最年輕冠軍球手，亦是同鄉丁俊暉之後，第二名稱霸三大賽的亞洲人。

辛高破三級跳世績 非洲首人

布基納法索隊三級跳選手辛高（Hugues Fabrice Zango），前天在法國室內田徑賽做出18.07米，打破由其法籍教練保持9年的室內世界紀錄。27歲的他是首名刷新跳項世界紀錄的非洲人，今夏爭取為布基納法索在奧運取首金。而前百米飛人保特退役後再有搞作，近日發布新歌鼓勵人們永不放棄。

華歷簡奴欠薪陷僵局

西班牙盃昨日續演第3圈32強賽事，西乙球隊華歷簡奴賽前有球員發聲明，批評球會不願談判解決欠薪，但他們迎戰西甲球隊艾爾切，仍以2：0取勝晉級。西維爾則要戰至加時，才以1：0淘汰雷加利斯，CF格蘭納達及奧沙辛拿昨晚則分途晉級。