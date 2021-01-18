蒙特助車仔小勝10人富咸 華拿續食白果

李城輕勝 麥迪臣守規隔空慶祝

富咸後衛安東尼羅賓遜於44分鐘，向敵衛艾斯派古達施「收山腳」直接領紅。78分鐘，上周日22歲的美臣蒙特，禁區內射入半窩利奠勝，為車路士取得近7場英超第2勝。林柏特說：「美臣很突出，值得當選此役最佳。由去年至今，他對球隊非常重要。我在22歲時來到車路士，第1年的表現未令人印象深刻，之後才能摸索出自己的路，但美臣現已擁有很多。」

在75分鐘後備上陣的迪姆華拿，一次半單刀射門不中目標。其隊友中堅堤亞高施華則在賽後脫下球衣，拋向看台上的工作人員，或違反英超防疫規例，面臨處分。賽會規定球員不能交換球衣，入波後亦禁擁抱、擊掌和握手等，李斯特城主場以2：0勝修咸頓，先開紀錄後的中場占士麥迪臣遵守規例，隔空裝作與隊友慶祝。他盼以表現獲英格蘭隊主帥修夫基歡心：「我希望他戴上口罩，有他在這裏真好，我想在更多國際賽上陣。」李城賽後18戰得35分，穩佔前列，惟前鋒占美華迪於補時疑因拉傷肌肉退下火線，未知傷勢。