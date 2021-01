奧斯爾赴土國 料投費倫巴治 社交網暗示倒數廠兵生涯

【明報專訊】阿仙奴明晨於英超獨腳戲迎戰「喜鵲」紐卡素前,奧斯爾離隊甚囂塵上。他昨在Twitter回應費倫巴治的信息,加入名為《come with the day and night》的土耳其歌曲,並附上漏斗倒數時計的符號,又留言寫上疑似轉會後號碼的「67」,暗示在「兵工廠」的歲月進入倒數。據報這名德籍中場在土國時間周日抵埗體測,勢以自由身加盟。另一倫敦球會熱刺昨晚以3:1挫錫菲聯。