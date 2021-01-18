奧斯爾赴土國 料投費倫巴治 社交網暗示倒數廠兵生涯

阿仙奴vs.紐卡素 now621台 明晨04：00直播

奧斯爾今季未被領隊阿迪達列入大軍，盛傳周薪達35萬鎊（約370萬港元）的他本月勢遭放棄，與他扯上關係的費倫巴治更似達水到渠成的階段。據歐洲各大傳媒報道，阿仙奴同意與奧斯爾達成提早解約協議，勢以自由身加盟土超球隊費倫巴治。土耳其裔的奧斯爾昨日回應費軍Twitter信息中，既有土國歌曲《come with the day and night》，也有漏斗倒數時計的符號，似決定離開阿仙奴。他已沒為「兵工廠」上陣10個月，雖然在社交網簡介仍寫上阿仙奴球員，但據報會在土國時間周日身在該國體測。奧斯爾在2013年由皇馬來投，披甲254次入44球和有77次助攻，曾奪3次足總盃和1次社區盾。

阿仙奴迎喜鵲 奧巴誓止頹

另據英媒報道，奧斯爾會在阿仙奴迎戰紐卡素前告別隊友，他亦在Instagram上載站於訓練場外的片段，顯示他指着後衛哥拉辛拿斯的旗幟，其間提及這名已被借至史浩克04的好友：「哈哈，你在史浩克，現在我還能在這裏看到你……我們夏天再見吧。」

阿仙奴球迷紛紛在社交網道別，名宿基昂亦為奧斯爾惋惜道：「我覺得這樣一個有能力的球員，不能在阿仙奴以正確的方式結束職業生涯，確是很可悲。可是，若他在訓練時未能做到要求，教練就必須改變。」另外，奧巴美揚在英超上陣16次只入3球，領隊阿迪達稱球隊攻力不足，不止是這名加蓬隊前鋒的問題。奧巴美揚近3次對壘紐卡素，都在取得入球下勝出。

熱刺逾45年首聯賽客勝錫菲聯

此外，熱刺昨在英超藉奧里亞、哈利卡尼及尼當比利各建一功，以3：1輕取包尾的錫菲聯，是球隊自1975年12月6日以來，首次在英格蘭頂級聯賽作客擊敗對方，賽後18戰得33分。

至於早前傳言回巢熱刺的中場基斯甸艾歷臣，據報國際米蘭教練干地將有新安排，認為對方可擔任目前缺乏的後防線前的中場角色，或有望留效。