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2021年1月17日星期日
黎志偉攀高廈不敵強風 10小時爬250米稱留憾 勉港人疫境自強
幕後功臣半百 繩索隊無師自通
日防疫禁海外運動員入境 《紐約時報》：東奧或直接取消
夏登勢亮相領籃網迎魔術
瑞士法院：孫楊案仲裁主席涉仇中致重審
伍家朗泰國賽苦戰挫周天成 疫下首擊冀再下一城封王
體壇快訊：澳網兩專機47球手須隔離
紅軍曼聯演爭標前哨戰 對手陷傷兵潮 般奴普巴迎最佳時機
奧斯爾傳達成協議 將離廠投費倫巴治
朗尼轉任教練諮詢謝拉特 恩師費格遜信可成功
國米迎祖雲達斯 干地遇舊部派路促眾將提防
巴塞畢爾包決戰西超盃 美斯上陣成疑
普捷天奴染疫 法冠盃偕麾下慶祝恐播毒
利華古遜飲恨近4仗不勝 羅拔仔掛帥領拜仁迎弗賴堡
SUN周日足球直播賽事
SUN周日足球直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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黎志偉攀高廈不敵強風 10小時爬250米稱留憾 勉港人疫境自強
幕後功臣半百 繩索隊無師自通
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