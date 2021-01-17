紅軍曼聯演爭標前哨戰 對手陷傷兵潮 般奴普巴迎最佳時機

利物浦vs.曼聯 now611/621台 明晨00：30直播

兩軍此消彼長並非一時三刻的事，今仗主場的利物浦在上季尾復賽後便轉弱，今季則陷中堅荒，攻守平衡亦因此要一些讓步，阿歷山大阿諾特上仗錄得今季英超失誤新高是一例。領隊高普稱檢討到不敵修咸頓的問題所在，但要解決是另一回事。他在佐敦軒達臣與祖爾麥迪比的問題上，回應就相當微妙：「麥迪比可操練一、兩課，但派他上場合理嗎？我還要看他操練表現。我們有很多辦法，亦要考量軒達臣對中場也很重要，一切都未有定案。」華基爾雲迪積克、森美卡斯同樣在前日復操，但預期要數星期提升狀態才可候命。

麥迪比缺態 軒達臣客串後衛損中場實力

維持英超主場不敗至3年半時間，是利物浦今季不穩下較為亮麗的數據。然而，曼聯亦跨季15場作客不敗，且得益於利物浦之前3場不勝，現已以3分反壓對方排榜首，錄得後費格遜年代同期最佳戰績。主帥蘇斯克查甚至稱，這是重臨利市的最佳時機，儘管對不少人來說，紅魔仍只屬挑戰者：「我們對上一次作客敗陣，就是一年前在晏菲路。對比上來今年有優勢，主場球員是需要球迷支持的。」

般奴冀阻宿敵平紅魔冠軍紀錄

曼聯這一年止跌回升的關鍵，是般奴費南迪斯來投並場均交出超過一個入球或助攻，這名葡萄牙隊中場已四奪每月英超最佳球員獎，破盡紀錄，表示要阻止去年第19次稱霸頂級聯賽的利物浦，追上曾經20次封王的紅魔，他稱：「你總不想宿敵的錦標數目，能與自己看齊。」在近期9勝2和走勢，普巴及艾歷拜利則是其他較突出的曼聯球員。對於兩軍比併，普巴的觀點與費南迪斯不同：「現在仍不能說兩隊水平一樣。他們是應屆冠軍，你要擊敗他們才能成為最佳，錦標到手才能稱王。」

文：陸奇