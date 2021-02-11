黎志偉攀高廈不敵強風 10小時爬250米稱留憾 勉港人疫境自強

38歲的黎志偉昨乘天氣回暖，於早上10時15分起步，挑戰攀登高319米、位於荃灣的如心廣場，全程分3段，是全球首次輪椅人士挑戰攀登摩天大廈。然而中午後風勢加劇，下午2時半陣風風速達每小時42公里，當時黎志偉爬至約半程，多次因大風而停下，又向團隊表示吹到「wing wing哋」。

這次壯舉全程吸引不少途人駐足，亦有入住廣場上蓋酒店的住客，在窗戶貼上打氣標語。黎志偉攀至225米時休息，手掌開始抽筋及長滿水泡，但表示希望盡力完成。他挑戰最後75米時已入夜，氣溫下降，風勢再增強，最終他完成250米後，攀登繩因風勢太強打結，令他無法前進，需由兩名工作人員送回室內，當時距離起步已10小時13分鐘。

途人駐足打氣 曾拒終止挑戰建議

黎志偉在休息及飲用熱水後重展笑容，透露至中段時，團隊見風勢太強曾建議終止，但被他拒絕。他受訪時表示：「我仍有體力，甚至已說服身體不要再抽筋，但無奈太大風，沒想到是這原因要停下。無論如何，我已盡全力。香港人過了這麼艱難的2020年，祝福大家新一年繼續前進。」

為脊髓損傷患者籌550萬

上月聖誕節踏入38歲的黎志偉，曾是港隊運動攀登精英運動員，兩膺亞洲冠軍，又因贏出長洲搶包山比賽獲封「包山王」。他在2011年遇車禍致下半身癱瘓，當時為出生不久的愛兒重新振作，轉型為輪椅攀登者，昨日亦獲兒子到場支持。2016年底，他憑雙手攀上獅子山，相較當年由「獅頭」下100米起步，相隔4年攀上逾倍高度，但昨晚在未能完成挑戰後仍甚感觸，哽咽道：「非常不想放棄，但人生就是這樣充滿遺憾。如今體能不如從前，不知會否有下次機會再挑戰，現在要先沉澱，短期內不會再作挑戰。」

今次壯舉亦為香港大學矯形及創傷外科學系籌款，以購買「機械腳」等復康儀器，助脊髓損傷患者及行動不便病人再「行走」。截至昨晚，累積公眾捐款達275萬港元，協辦的華懋集團承諾「配對捐款」，即黎志偉最少籌得550萬港元，捐款至下月6日截止。

文：黃頴恩

圖：楊柏賢