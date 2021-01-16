陳俊樂浴火重生爭正選 重創傷癒求破極限 合約年冀中超闖名堂

作為唯一征戰中超的港足代表，陳俊樂上季在廣州富力主帥雲邦賀斯帶領下，季初首6仗有5場正選上陣，惟對廣州恒大一次爭搶扭傷左腳，以為只是輕傷，多踢兩三場後卻在操練感不適，照磁力共振確認半月板撕裂，去年10月中提早收咧回港做手術，僅上陣5場共374分鐘就完季。憶起受傷初期，他稱：「一開始有正選時，球隊仍未磨合好，後來球隊表現好轉，自己卻受傷，有點遺憾和可惜。當然我仍有很多方面要進步，但自覺有能力踢到（中超）。」

外闖獲益良多 籲同輩把握機會

今次是樂仔職業生涯第2次重傷，2014年他代表港足出戰仁川亞運時被踢傷右腿骨折，養傷4個月，這次傷及左膝半月板。球員康復過程往往漫長，樂仔完成手術三周後不需再用拐杖，就周而復始做復康訓練：「每日流程就是做物理治療，以及做十組運動，包括有球訓練、用跑步機和單車機，畢竟傷膝後，要做多點腳部屈曲伸直動作，又要強化肌肉，但不能急。過程是辛苦，但這是職業運動員總會遇到的階段。」手術3個月後，樂仔左腳已可做衝刺和跳躍動作，他預計再多一兩周便可復操。

上季中超，陳俊樂跟多名世界級外援對壘，難忘廣州恒大的巴西隊國腳荷西保連奴「滿場飛」，全場跑動距離及覆蓋範圍大，亦驚嘆上季中超最有價值球員、江蘇蘇寧球星阿歷士泰斯拿的盤扭射術超班。經過在中超隊訓練，他有感用球決定及信心都有提升：「操練時間和在港超時差不多，但中超隊要求較高，必須控定即傳，還要考慮隊友位置及用腳，不容許無故傳失，迫使你做好細節。平日傳球速度已快，比賽時節奏就會提高。」樂仔鼓勵同輩時刻裝備自己，外闖機會來臨便要把握：「踢波想進步一定要跳出舒適區，若安於現狀就只得眼前所有，年紀漸大更會多了考慮，愈不敢嘗試。即使日韓聯賽水平高，當地球員目標都是外流，這樣才可推動整個球圈成長。」

毋懼易帥換陣容 新季爭表現續約

陳俊樂簽約廣州富力3年半，今年底約滿，樂仔稱首要盡快傷癒，趕及3月11日中超開季再爭正選，還有首個中超入球，再看表現能否獲續約。樂仔上月底離港返內地準備歸隊，在羅湖的酒店房間隔離時，不忘做來回跑及健身。新季球隊易名廣州城，傳由克羅地亞籍教頭高蘭杜米接掌，球隊班底變動不小，但樂仔沒有不安：「足球行業就是這樣，不斷有挑戰、不會有安穩。若求安穩就不應踢波甚至做運動員，做運動員就是要時刻推動自己衝破界限。」經過2020全年沒有港足比賽，樂仔展望2021年遠離疫情後，可重新享受足球：「無論球員和球迷，希望大家可以再次參與比賽。」

文：余瑋

圖：賴俊傑