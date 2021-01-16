車仔新兵不濟意料之內 管理層欠周詳計劃 收購方針無定向自挖墳墓

富咸vs.車路士 now621台 明晨01：30直播

在乎夏維斯，乃出於老鬼長年喜愛法蘭斯哥利與告魯夫，那全面的進攻才能，更難得為優雅的觀感，俱見於這個德國年輕人身上。然而全能不等於可以亂擺，為了遷就車路士失衡的整體人腳配置，夏維斯一般被迫移後擔任八號，自然難以發揮創造力以至後上叩關的威力，也別說拖低防守強度了。胡亂增兵之過，導致陣中太多十號，卻需騰出位置給貴價貨，故把正宗八號羅夫度斯卓克（RLC）借往富咸，偏偏基於防務所需及盡量容納大牌而以四三三為主打。

今征富咸 借將RLC需避戰

即係話，富咸教頭柏加在今晚的西倫敦打吡將倒戈擋車，RLC卻依例不許候命，少少幫輕藍軍，惟上級的無定向喪心病狂式買人，始終玩死林柏特及其麾下。高層精神分裂隨處反映，譬如明知後防不穩最攞命，但文迪不見得勝過Kepa早曾預料；芝維爾似是更看重其助攻質素，好讓華拿有條件入楔中路，結果反增後防漏洞；堤亞高施華尚算對辦，無奈身前欠缺應有屏障，今仗停賽的簡迪近兩年犯錯及傷患趨多，全隊逼搶組織和效率更遜上季。如斯頭重腳輕的欺善怕惡本質，從戰績表露無遺；新添攻兵中，也僅得相對成熟、做番自己的薛耶治交足功課。

其實一堆創造型球員並非絕對無法共存，參考曼城即為最佳例子。可是哥迪奧拿的功力固非林伯可比，藍月亦有充分計劃及耐性，跟講求即食的車仔談長線未免有點搞笑。哥帥單就開發簡斯路便花掉一季有多，是以柏高未敢睇死去夏投城後，暫屬可有可無的藍軍舊部尼敦阿基——雖則論及性價比，顯然魯賓戴亞斯從來要遠高於阿基。至於費倫托利斯，用法跟最初想像有些分別，正好說明為何柏高掙不到哥帥的高薪……

開發球員欠耐性 曼城值得借鏡

托利斯在較小壓力（至少相比華拿）的處境，朝着多功能逐步成長，綜合發揮也止於中規中矩，跟傳統六大班霸的大多數新援評價不相伯仲。像熱刺，提過防中與兩閘補完，奠下防反的基礎，巴利等副選則承擔盃賽的消耗，終歸談不上突出或決定勝負；北倫敦宿敵阿仙奴才剛走出低谷，黑氣纏身的柏迪甫傷癒，如何無縫插進全新的四二三一裏未想得通。就算雲迪碧克之於曼聯，無疑這宗交易叫人搲頭，但只要獲正正經經放在八號位，表現絕對未至於災難或失望。

畢竟沒寄望自沒失望，面對季前備戰匱乏、比賽緊密無暇操練、賽程動輒臨時改動的非常境况，任何稍為理想的融入已屬喜出望外。上述的戴亞斯便為一例，另一乃利物浦的祖達，執行rotation等走位指令絲絲入扣，近乎不可思議，可惜明晚雙紅會繼續倦勤。慶幸紅軍尚有沒怎麼用過的堤亞高艾蕳達拿提供變化，否則一旦被曼聯再贏一場，高普不立即急聘中堅也不行吧。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高