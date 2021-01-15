夏登投籃網組三巨頭 伙艾榮杜蘭特爭標 紀律差添阻力

文：TD

昨日的四方交易中，涉及球隊包括火箭、籃網、印第安那溜馬及克里夫蘭騎士，籃網獲得夏登及騎士的次輪選秀權；火箭獲得奧拉迪普、丹迪艾森、古魯斯、未來3個籃網雙數年首輪選秀權，以及騎士擁有的密爾沃基公鹿下屆首輪選秀權；溜馬獲得利華特及火箭的次輪選秀權；騎士則換來謝利阿倫及泰倫派斯。

先說焦點所在的籃網，2019年成為班主的阿里巴巴集團副主席蔡崇信，甫入主便引入艾榮及杜蘭特兩大球星，矢志「大搞」，如今再簽入夏登，讓籃網再現「三巨頭」組合，似是遲早發生的事，但在疫下不惜付高額豪華稅組成的星級陣容，在遊戲世界肯定所向無敵，但在現實世界或不然。

離火箭前諷刺隊友捱批

艾榮玩失蹤 前途成疑

在三巨頭中，夏登及艾榮向來紀律一般，前者過往在火箭已常被指獨食兼小氣，與隊友相處麻麻，季初希望離隊下，身形暴脹之餘，場上亦欠積極，前日更直斥隊友「未夠班」，惹來卡辛斯反擊稱對方言論「欠尊重」。

艾榮亦不遑多讓，昔日在波士頓塞爾特人的情况與夏登雷同，近期更玩失蹤，連續缺陣數仗，連主帥拿殊亦「搵佢唔到」，加上又因涉違防疫規定被聯盟調查，會否留隊亦成疑。兩人打法重疊，過往無球走動不夠積極，亦不太願意犧牲球權，能否解決這些問題，在爭冠之路至關重要。此外，籃網在交易中失去了實用性及戰術執行力高的利華特、謝利阿倫及泰倫派斯，相信亦需要在自由市場找人填補。

火箭成輸家 溜馬騎士有賺

轉會操作從來是各取所需，但火箭顯然在此次交易處於被動而成為輸家，在夏登要求出走下，換來的球員及選秀權明顯得不償失，新加盟的星將奧拉迪普近年不時受傷患困擾，表現不穩難望擔大旗，其餘兩人為工兵，4個選秀權亦屬「雞肋」，皆因籃網及公鹿幾可肯定能在未來數年的季後賽佔一席位，因此選秀順位只會在15位或之後。

至於溜馬在交易中放走令人失望的奧拉迪普，不但騰出薪酬空間，亦由籃網換來當打且今季表現出色的利華特。騎士僅失去曾被稱為「澳洲高比」但貨不對辦的丹迪艾森及選秀權，但換來兩名實用工兵，兩軍算是「賺咗」。