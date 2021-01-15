熱刺失分未返前四 摩連奴批失球可免 曼城回穩做三哥

賽前5場英超僅1勝的熱刺，憑前鋒哈利卡尼於25分鐘頭槌建功領前，但在74分鐘被富咸前鋒艾雲卡華利路扳平完場，亦是熱刺今季第5場領先下被逼和的英超賽事。領隊摩連奴說：「基本上，這是開季以來同樣的故事。我們上半場本可藉多個機會將對手置諸死地，卻再一次輸了一個本可避免的失球。就算我們不入第2球，亦不能失球。我們今次有個別球員出錯。」

落後榜首曼聯6分排第6

熱刺在比賽中亦出現尷尬一幕，中堅艾歷迪亞曾受傷倒卧底線，卻負傷爬回場中，迫使球證吹停比賽。另外，熱刺名宿羅拔士質疑摩帥未兌現承諾，上仗足總盃大勝馬連後稱讚中場迪利阿里，卻沒讓他在今仗披甲。曾效力熱刺的中場奧哈拉則稱，此役未有以加里夫巴利、盧卡斯莫拉或拉美拿擔任右翼，卻改用中場穆沙施素高串演該位置令人費解。此外，熱刺的20歲前鋒積克奇勒昨被借至英冠的史篤城半季。

科頓領曼城小勝 近6仗入4球

曼城20歲新星菲爾科頓則在另一仗，於完半場前妙射得手，助藍月以1：0擊退白禮頓，亦是這名英格蘭隊中場連同聯賽盃及足總盃，個人近6仗第4個入球。協助球隊取得聯賽四連捷的他說：「實在感到曼城已返最佳狀態，我們從近期賽果重拾信心。我為球隊自豪，自己也從沒像現在般享受足球。」惟其隊友史達寧主射12碼「宴客」，成為2016年4月至2017年9月期間的比拉希奴後，首個在英超12碼三連失的球員。

此外，據報曼城的艾利加西亞已與巴塞隆拿達成加盟協議，但「藍月」卻嫌500萬歐元（約4710萬港元）轉會費太少，故此這名20歲西班牙隊中堅未必能回巢。至於原定下周日舉行的阿士東維拉主場迎戰愛華頓，昨因主隊疫情嚴重決定延期。