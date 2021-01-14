港隊泰國羽賽三線過關

賽會病毒檢測混亂捱批

世界第8的男單港將伍家朗於男單首圈未受考驗，僅花39分鐘便以直落兩局淘汰荷蘭隊球手。徘徊入圍東京奧運邊緣的李卓耀，亦以局數21：13、21：17掃走新西蘭隊球手，齊闖16強。混雙世界第10的鄧俊文/謝影雪遇上印度隊組合，首局戰至刁時以22：20拔頭籌，次局以21：17取勝過關。

賽事以隔離泡泡形式舉行，球手須通過多次新冠病毒檢測，但安排引起混亂。印度隊男將施里簡夫前天表示檢測後流鼻血，國際羽聯昨日引述泰國羽毛球總會稱，球手確在採樣時流了小量鼻血，但當時他與採樣人員未有為意，事後由其隊友告知，已即時派醫生檢查。至於施里簡夫隊友、倫敦奧運銅牌球手妮禾爾，前天因病毒檢測陽性而退賽，但賽會稱她再檢測時驗出有抗體，料是曾經確診，因而准許她延至昨日上陣，惹起其對手所屬的馬來西亞羽總不滿。

森喜朗闢謠稱東奧如期

東奧羽毛球積分周期於3月初重啟，但東京都日前進入緊急狀態，東奧能否舉辦再次謠言四起，有指最新賽期為2032年。東奧組委會主席森喜朗周二表示，不少重要策劃人物是從其他組織借用，沒可能再次延期。對於東奧會否禁止觀眾入場，他稱：「我們會在2月至3月作這艱難的決定。」