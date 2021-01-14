艾榮違規慶生歸隊無期 籃網靠杜蘭特撐起 夏登稱火箭「未夠班」釀內訌

艾榮自6日前對費城76人起連續缺陣4場，籃網早前僅稱他以個人原因暫時離隊。事件至周二因為網上流傳一段影片急轉彎，艾榮與家人在片中正出席生日派對，亦沒有佩戴口罩。艾榮昨日在籃網對丹佛金塊賽前，以視像形式出席籌款活動，但未有回應事件。在艾榮缺陣下，籃網憑杜蘭特交出準三雙，克服落後18分劣勢，以122：116反勝金塊，今早轉戰紐約人，據報杜蘭特不會輪休。

艾榮受查勢被罰635萬

籃網總經理馬克斯（Sean Marks）回應艾榮事件時表示：「我們留意到這條影片，正與他和NBA審視，查找是否符合防疫指引。他的歸隊日期未有定案，但當他準備好時，一定有機會解釋缺陣原因。」NBA方面據報正核實影片拍攝的時間及地點，而根據夏登季初違規往例被罰隔離4天，料艾榮本周剩餘兩仗都不能為籃網披甲，且要按比例扣除年薪，涉及82萬美元（約635萬港元）。

至於夏登昨只攻入16分，火箭再以超過15分之差主場不敵湖人，開季只得3勝6負。季初要求離隊的他堅稱已盡力，公開表示火箭不夠班挑戰列強，「默契、整體實力都不夠好，對於這個問題，我不認為可補救」。由華盛頓巫師來投的禾爾，承認暫時與夏登的合作有困難，更疑隔空批評隊友：「當隊中有人不是全心投入，很難創造什麼特別的事。不過現在只打了9場，可以有什麼奇蹟出現嗎？」

巫師陣容不整 迎爵士延期

另外，巫師因為日籍前鋒八村壘等被列為密切接觸者，今早沒有足夠球員迎戰猶他爵士，賽事因而延期；塞爾特人亦連續3場未能出賽。針對疫情再蔓延，賽會收緊作客球隊防疫指引，規定客軍職球員需同時出入酒店，房間亦不能再接待親友。