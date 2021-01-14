盧卡祖域勢下馬 外借法蘭克福 馬體會西甲領放

皇家馬德里明晨於西班牙超級盃4強對畢爾包，未列入大軍的23歲前鋒盧卡祖域，勢被外借返回法蘭克福。另外，西甲一哥馬德里體育會主場以2：0勝西維爾後，以4分超前多踢兩場的次席球隊皇馬。而艾拉維斯前帥艾比拿度昨宣布重返球隊掌帥。

塞爾維亞隊前鋒盧卡祖域於2019年由法蘭克福加盟皇馬，卻一直未獲教練施丹重用，近兩季各項賽事只上陣32次入2球；法蘭克福體育總監波碧昨日稱：「若一切順利，盧卡將再與我們一起。」此外，皇馬右閘丹尼爾卡華積及前鋒洛迪高高斯，俱因傷沒有隨隊參戰西超盃。

另外，馬體會右閘捷比亞日前獲准為違反賭博條例上訴，昨日復出在17分鐘助攻安祖哥利亞打開紀錄，隊友沙奧尼古斯在76分鐘取得今季開齋球，助球隊以2：0取勝，並令西維爾各項賽事連續9戰不敗斷纜。馬體會16戰得41分，以4和7分領前皇馬及巴塞隆拿，爭標形勢大好，而主帥施蒙尼在國際足球歷史和統計聯會（IFFHS）近10年最佳主帥一項，爆冷力壓哥迪奧拿及高普獲獎，摩連奴只得「梗頸四」。

美斯膺近10年最佳核心

IFFHS亦公布，巴塞前鋒美斯是過去10年（2011至2020年），球隊組織核心（Playmaker）的最佳球員，隨後依次為其前隊友、現效力神戶勝利船中場「小白」恩尼斯達，以及皇家馬德里中場莫迪歷，第4和5位是2020年冠軍曼城中場奇雲迪布尼和皇馬中場卻奧斯。