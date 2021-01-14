曼聯雙紅會前成一哥 相隔逾千日再登頂 蘇帥信可破紅軍主場金身

曼聯有停賽3場後的卡雲尼復任箭頭，但包括哈利馬古尼的詐糊在內，久未能打破悶局。71分鐘，保羅普巴禁區內接應拉舒福特右路傳中，射入窩利奠定勝局，近11場英超9勝2和下得36分，以3分優勢反壓利物浦，自2017年9月後首當一哥，而以17輪或之後階段計，更是名帥費格遜自2013年離任後最佳。

利物浦鬧中堅荒 迎曼聯勢缺麥迪比

蘇斯克查認為，此際是作客利物浦的最佳時機：「沒有其他更好的了，我們的狀態和體能理想，也餓波。球員想繼續進步，相信可考驗現任冠軍。利物浦近季（主場）走勢不可思議，前面是一場硬仗，但我們已準備好。」

蘇帥又稱讚普巴：「普巴永遠對我們是重要的，他是世界冠軍，雖曾受傷和感染新冠病毒，但現處於最佳狀態。」普巴提醒隊友，距離冠軍仍有漫漫長路，即使像今仗上半場遇上逆境，也須保持冷靜及專注，並稱「球隊贏波就會高興」，疑反駁經理人早前暗示離隊的傳聞。另外，前鋒安東尼馬迪爾末段疑因腿筋受傷退下火線，或無緣下仗。

利物浦上次在英超主場落敗已是2017年4月，惟今季一直鬧中堅荒，被迫將中場法賓奴泰華利斯拉後串演中堅，但據報已養傷逾兩周的另一中路守將祖爾麥迪比仍未能與隊友練習，令新秀里斯威廉斯或尼達利菲臘斯勢再任中堅，未必能抵擋今季只曾3輪食白果的曼聯。

錫菲聯主場拆紐取今季首勝

此外，愛華頓首次在卡維特利雲及李察利臣同時缺陣下，藉伊禾比及米克堅尼的入球，作客以2：1挫狼隊，落後曼聯4分。愛華頓原定下輪作客阿士東維拉，但主隊近期爆疫，已向賽會申請延期。錫菲聯則終止英超史上最差開季走勢，第18輪終小勝客軍紐卡素1：0「開齋」。紐卡素此役有翼鋒賴恩費沙上半場兩黃一紅，錫菲聯其後憑34歲隊長比利沙柏在73分鐘射入12碼，助球隊開齋，但仍敬陪末席。