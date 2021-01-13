中超改名風波恐成亂局 中國足協一刀切去商業化 被批違政策原意

文：陸奇

一切都要由過去說起，中國職業聯賽系統於1994年正式成立，各隊脫離省市體育局，邁向職業化的同時，不少球隊都為求注資而賣冠名權，如去年解散的遼寧隊，曾經出現過「波導戰鬥」等18個不同分身，最少7次搬遷主場。近年更多球隊獲企業直接收購，但也不乏欠薪被釘牌例子，例如班主商業犯罪被捕的天津權健（解散前稱天津天海）。

緣於國務院6年前發展方案 鼓勵扎根社區

針對球會股權結構單一，中國國務院在2015年頒布《中國足球改革發展總體方案》提出要球隊名去企業化，目的是避免球隊跟隨班主遷徙至其他城市，可扎根社區，並吸納其他投資者。惟中國足協在上月公布隊名定義一刀切，不能與股東相關，引起北京國安、上海申花等多隊的高層與球迷強烈抗議，與當年方案中，「努力打造百年俱樂部，積極培育穩定的球迷群體和城市足球文化」相違背。有陸媒重提2018年出台的文件初稿，有以2004年中超成立為界的豁免條款，以及援引德國一些先例（見另稿），提出國安等隊不需易名。

恆大泰達妥協 河南建業申延期改名

部分球隊選擇妥協，如2010年獲入主的廣州恒大復用舊名，中途曾轉手的天津泰達亦然。河南建業則遇到較大的球迷阻力，首先公布的「河南只有河南」等10個提議不受歡迎，呈上足協的「洛陽龍門」更被斥與扎根鄭州的建業九唔搭八，改名一事要申請延期。應屆冠軍江蘇蘇寧近日發布的新球衣，繼續沿用現有會徽，傳聞改名江蘇隊的他們會有什麼名義以外的改變，大家也心中有數。

至於仿效演藝圈的球員限薪令，怎樣推動各隊轉而投放做青訓及女足，而不是省錢，亦似乎需要其他政策配合……如果班主們還沒撤資的話。

（體壇HeatMap）