曼城克服疫境爭連勝 重燃爭標希望 戴亞斯史東斯坐鎮抗白禮頓

曼城vs.白禮頓 now621台 明晨02：00直播

曼城在聖誕節後隊內開始爆疫，引致作客愛華頓要延期，曾在10日內多達6名一隊球員確診新冠病毒。不過，隨着相關球員最新檢測結果呈陰性及完成隔離後，日前足總盃第3圈以3：0大勝英冠的伯明翰一役，早前確診的基爾獲加及加比爾捷西斯已復任正選，門將艾達臣摩拉斯亦列入大軍，加上費倫托利斯最新病毒檢測亦呈陰性，上述主力皆有望今仗在阿提哈德球場迎戰白禮頓重返正選。即使艾利加西亞、3號門將卡臣，以及曾接觸確診者的阿古路仍需隔離，但球隊有往績支持，雙方過去7次交手，「藍月」取得全勝，包括上季「雙殺」，而白禮頓在聯賽亦已8場不勝。

並肩8仗不敗僅失1球

曼城在各賽事已連續13場不敗，近况6連勝，在英超15戰29分，至截稿前相距榜首利物浦及曼聯僅4分，且分別踢少2場及1場。「藍月」能在陣容不整下仍保持連勝，有賴一對中堅史東斯及魯賓戴亞斯發揮穩健。自去年11月底不敵熱刺後，領隊哥迪奧拿開始起用二人合作鎮守防線，在各賽事8仗取7勝1和只失1球，可見終找到正選中堅組合。

史東斯當選曼城12月最佳球員，哥帥亦稱讚今季加盟的23歲葡籍中堅戴亞斯閱讀比賽能力出眾：「我們很幸運簽入一名不可思議的球員。他生活規律，身體恢復很快，可以相隔3日就踢一場比賽，未來5至7年他會繼續進步。」

英超添36確診 哥帥憂疫情礙部署

英超昨公布最新一輪職球員病毒檢測結果，仍有36宗確診，較上輪稍回落。哥迪奧拿也承認，疫情打亂球隊部署，但指這已成今季球隊主帥日常工作：「每天都可能會有新的變化，只能適應和調整部署，這就是最佳答案。」不過，哥帥炮轟英超賽會防疫安排混亂，令他至今仍不清楚賽事應否延期的標準。