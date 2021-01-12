熱火爆疫 聯盟拒煞停 1球員確診全軍隔離 征塞爾特人延期

76人在前日連同傷兵才湊足8人比賽，最終12分不敵丹佛金塊。塞爾特人在主將塔圖染疫後，原本或步後塵，但導致比賽延期的是熱火。NBA賽會僅交代他們不夠球員作賽，熱火亦沒公布詳情。美媒則指巴特利的病毒檢測初步呈陽，賽會需時調查密切接觸者，因此押後比賽。熱火昨續滯留於波士頓，明早及星期五兩鬥76人的比賽亦舉行成疑。

傷兵潮席捲各隊 恐難如期比賽

與此同時，達拉斯獨行俠亦盛傳因中鋒麥斯卡巴（Maxi Kleber）受感染，需關閉基地，多隊則受傷兵潮困擾（見上表），一旦再有球員被隔離，勢未能如期比賽。惟今季NBA受制於今夏東京奧運賽期，難以完全停擺，發言人巴斯（Mike Bass）亦在一份聲明稱：「我們已預期有比賽需要延期，但不需煞停球季，會繼續跟從專業醫學意見及現行指引。」

勇士反勝速龍 籃網火箭齊敗

其餘賽果方面，史堤芬居里昨雖手風不順，16射2中僅得11分，但勇士另一主力祖利蒙特格連交出準三雙，球隊延續近期防守穩健，終憑達米安李爾在完場前4.3秒射入兩罰球，以106：105反勝多倫多速龍。兩名勇士舊將則失利，其中杜蘭特復出射入36分，但布魯克林籃網在主場仍以116：129不敵奧克拉荷馬城雷霆。「表弟」卡辛斯則在勒邦占士一次剷籃時打向對方頭部，連同另一次惡意犯規，完半場前被逐，令侯斯頓火箭主場102：120不敵洛杉磯湖人。