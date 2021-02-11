C朗759球並列入球王 連續15季入15球 祖雲達斯奏捷

兩軍昨仗半場互交白卷，惟客軍中場奧比安完半場前領紅，埋下敗陣伏線。換邊後祖雲達斯先憑丹尼路雷斯打破僵局，客軍一度憑射手迪費爾追成1：1，但艾朗藍斯在82分鐘破網，加上C朗在補時階段殺入禁區射遠柱入網，領軍鎖定3：1的勝局。祖雲達斯賽後16戰得33分，以1分落後多踢1場的羅馬位列第4。

各項賽事第1037次上陣的C朗取得759球進帳，追平上陣495場並取得相同入球數量的已故足壇名將比根，並列足壇史上入球王。他賽後在社交網未有談及紀錄，僅稱勝仗對球隊相當重要，冀延續勇態。此外，戴巴拿此役上半場末段觸傷膝部退下火線，據報並無大礙。

干地稱國米1月不作收購

另外，國際米蘭主帥干地承認，在季前已獲管理層告知1月轉會窗不會作出收購，並稱對現有陣容滿意。費倫天拿昨晨則在主場以1：0險勝卡利亞里，是役未有上陣的後衛普爾列路拿勢轉投馬賽，轉會費據報約1200萬歐元（約1.13億港元）。

森多利亞則落實由意乙簽入布雷西亞射手托利哥沙，是這名28歲意大利籍射手繼上季後再戰意甲。