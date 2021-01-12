曼聯誓壓紅軍登頂 征般尼爭11場不敗 蘇帥冀為雙紅會壯行色

般尼vs.曼聯 now622台 明晨04：15直播

曼聯過去10場聯賽8勝2和不敗，賽前踢少一場與榜首的利物浦同得33分，今仗作客出征毗鄰城市般尼，若全取3分甚至打和，足以在兩軍下周一「雙紅會」相遇前，反壓紅軍暫列榜首。不過，領隊蘇斯克查賽前僅稱：「我還是要重申，聯賽賽程仍未完成一半，往後沒有人會記得1月12日（對般尼後）的聯賽排名。球隊士氣不錯，（英聯盃4強）不敵曼城後以一場勝仗回應，希望再接再厲，帶着信心面對利物浦。」

麥湯米尼獲看好成紅魔領袖

蘇帥續透露，日前足總盃因傷缺陣的3名球員，保羅普巴、域陀連迪路夫及勞基梳爾，近日只做輕度訓練，今仗能否復出成疑。不過，前鋒卡雲尼被英足總以用涉種族歧視詞彙為由，停賽3場及罰款後此役可復出。阿根廷傳媒報道，為聲援這名烏拉圭隊射手，繼烏拉圭足總發聲明，有烏拉圭酒商亦特別推出以該詞彙為名的紅酒。

曼聯在足總盃第3圈主場1：0小勝屈福特，由中場麥湯米尼入球奠勝兼首任紅魔隊長。這名24歲蘇格蘭國腳在5歲已加入曼聯青訓，獲蘇帥讚揚是天生領袖，前隊長的名宿里奧費迪南也指對方他日可成曼聯中流砥柱：「他不是隊中最有技術或創造力的球員，但從他每次上陣都不惜氣力的表現，看到他逐漸成為可信賴的球員。」另據報，曼聯後備右閘科素文沙，已同意轉投明晨德國盃次圈迎戰法蘭克福的利華古遜，轉會費約150萬鎊（約1580萬港元）。

錫菲聯迎紐卡素冀聯賽開齋

般尼於足總盃與英甲的米爾頓凱恩斯鬥足120分鐘，戰至互射12碼才晉級，踢足全場的隊長賓美，自11月復出後領球隊取得4勝3和2負，除了慘負曼城，其餘8仗都只失兩球以內。這名出身曼城青訓的31歲英籍中堅憑藉穩定表現，早前入選了12月英超最佳球員候選名單。

另邊廂，狼隊翼鋒艾達馬查奧爾於足總盃開齋攻入今季首球，主帥紐奴期望藉此提升此子信心，乘勢明晨主場硬撼愛華頓；榜尾的錫菲聯在足總盃險勝英甲的布里斯托流浪後，終取今季各賽事首勝，明晨主場對紐卡素爭聯賽首勝。