小波爾膺最年輕三雙得主 19歲獲讚異於常人 助黃蜂螫鷹三連勝

自信早晚破紀錄 對手崔爾楊格讚聰明

黃蜂主場以113：105挫鷹隊，取得三連勝，路斯亞攻入全場最高23分，但風頭難及改寫歷史的拿美路波爾。這名應屆選秀探花繼上仗後備上陣25分鐘締「準三雙」，昨再乘勇收穫職業生涯首次「大三元」，以19歲140日寫下聯盟最年輕三雙紀錄，將魔術控衛富斯的舊紀錄推前177日。

「三波仔」談及紀錄時表現冷靜，只稱屬能力範圍之內，「知道早晚會發生」；反觀主教練保列高難掩興奮：「他的表現不像19歲新秀，你們正目睹的實屬罕見。」對手鷹隊的崔爾楊格亦盛讚道：「他善於傳球、搶籃板，亦很聰明，累積經驗後將在NBA得心應手。」

希路取個人新高31分 領熱火克巫師

塔圖染疫 綠軍7人須隔離

熱火面對有比爾和「二少」韋斯特布克避戰的巫師，作客以128：124險勝。下周滿21歲的得分後衛泰萊希路，獨取全場最高的31分，刷新NBA生涯新高，並搶得9個籃板，他亦續是隊史唯一一人於21歲前單場入30分，已兩度締此佳績；陣中球星占美畢拿亦收穫26分、10個籃板及9次助攻的「準三雙」。

球隊今早作客波士頓塞爾特人，後者主力塔圖賽前確診新冠病毒，據報沒病徵，但須隔離10至14天。綠軍另有6人染疫或被列為密切接觸者，加上傷兵，今早或只得8人候命，僅達賽會要求。而更早爆疫的東岸榜首隊費城76人，昨早名單只得8人，僅派7將上陣下，縱有泰維斯馬西狂轟39分，仍以103：115不敵丹佛金塊。

明尼蘇達木狼昨有球星唐斯復出兼取25分、13個籃板，但戰至加時以122：125不敵聖安東尼奧馬刺，七連敗後續在西岸包尾；鳳凰城太陽則作客以125︰117勝印第安那溜馬，暫列西岸榜首。

（NBA消息）