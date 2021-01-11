華迪另類飲食不老術 踏入34歲續勇 靠能量飲品惹質疑

壽星華迪在英格蘭足總盃賽期，獲李斯特城准許休戰。然而歲月未消磨他衝鋒陷陣的能力，連同歐霸兩個入球，今季已獨取13球，更在英超貢獻隊中最多的5次助攻。羅渣士說：「華迪是個出色球員，令我想起曾效力利物浦的蘇亞雷斯。他像催化劑般為球隊帶來巨大鼓舞，比賽時觸球不太多但速度很快，每天都努力練習，又能照顧身體，是個超級專業的球員。」

然而身材略嫌瘦削的華迪稱，不喜歡像其他球員般注重健身：「若我在健身房，整個人便會慢下來。我不去做舉重或類似活動，別人曾試圖說服我，但每個人都不同，這就是我的方式。」

他長期保持狀態的秘訣，原來是靠能量飲品、咖啡和砵酒，在每個比賽日嚴格遵守自己的飲食準則（見下表）。他說：「醫療小組已檢查過，輕微的興奮劑是不會被禁止的。我不認為這是節食，紅牛能在早上喚醒我。」他又提及喝砵酒的好處：「我早在2015/16年球季開始便開始這樣做，這能助我在比賽前夕熟睡。這不是迷信，但我在該季英超開咧戰攻破新特蘭大門後，便不想改變這習慣。」

專家質疑成效

獲讚勤奮惟不愛健身

華迪的「良方妙藥」或令人嘖嘖稱奇，包括諾士郡的註冊營養師羅臣（Matt Lawson），他說：「紅牛有某些神經傳遞物質（neuroreceptors ），可以影響大腦。它非常甜，很多運動員認為不會從中得到好處。」而且由於不易消化及會留在胃中，所以他不建議在運動期間喝，「但若數小時前飲，便沒問題」。

羅臣又稱，咖啡也能像紅牛般延遲疲勞，但會上癮，「我們不希望球員以咖啡代替水，他們需要的是水。若你每天都喝咖啡，你的身體就會對它變得不敏感」。

砵酒方面，羅臣強調會對身體有脫水作用：「這絕對不是你想要的，因你要在90分鐘內燃燒2000卡路里，體內會失去兩升液體，所以我們不想在那之前讓身體脫水。」他最後補充謂，「我們不時看到比賽末段出現入球，因這通常是由於球員脫水，而脫水是會影響集中力的」。

（英超專題）