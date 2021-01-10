馬連撼熱刺最懸殊對決 鄰會紅軍拖肥借場獻計 誓寫英足盃歷史

馬連vs.熱刺 myTVSuper902台 明晨01：00直播

馬連在1974年才加入英格蘭聯賽體系，最高只曾在1979至2019年征戰北部超聯（第7級），現時排北超聯西北區甲組第6位，與熱刺跨聯賽相距140位，創下足總盃此階段最大差距的對賽。這支業餘隊在今屆英足盃連同外圍賽踢了7場，因英國疫情令非職業聯賽在聖誕起強制暫停，換言之馬連已超過兩星期沒有比賽，亦因非全職業而無法使用健身場所。他們去年11月在主場出戰足總盃次圈，球場因而符合精英運動資格，但近日草面也結冰。

闢宴會廳予熱刺作更衣室

主場距離利物浦市中心7英里的他們，最終獲得兩間鄰會襄助，正職為鐵路公司設施經理的領隊尼爾楊格稱，以半職業球隊來說，準備算相當充分：「我們上周五在愛華頓的基地訓練，賽前一天在利物浦主場練賽前最後一課。紅軍也傳來很多比賽數據及紀錄，讓我們可好好分析（熱刺）。」

在明晨的比賽，馬連為符合防疫規定，亦要迎接隊史重要一天，將使用寬敞的150人宴會廳作為客軍更衣室，招待摩連奴麾下的億萬大軍。熱刺為留力周中對阿士東維拉的聯賽，迪利阿里、加里夫巴利等後備兵勢在是役上陣。

除了熱刺，多支英超球隊亦碰上低組別球會。車路士主場迎戰英乙的摩甘比，有望走出近7場僅1勝的低迷狀態。主帥林柏特則確認中場尼高路簡迪因腿筋微傷，與後衛列斯占士及安達斯基斯坦臣缺陣。

哥帥憂藍月球員染疫後狀態

而曼城迎戰英冠的伯明翰前，班主艾拿希恩在一個拍賣會買下第一代足總盃獎盃，再轉贈英國國家足球博物館。「藍月」隊內的疫情近日緩和，加比爾捷西斯及基爾獲加在日前聯賽盃已可候命，但門將艾達臣摩拉斯等情况仍未明。主帥哥迪奧拿以中場根度簡去年染疫為例，提到球員康復後的狀態就像買獎券一樣，難有保證。