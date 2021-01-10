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2021年1月10日星期日
泳池鑄責己精神 飛魚投身醫學界 膺港區羅德學人 梁雅媛負笈牛津研流行病學
受中大老師啟發 推遲專科試出國追夢
義工生涯
波爾兄弟首對決 拿美路領黃蜂螫塘鵝
39歲「黑山伊巴」丹恩奴域投傑志
體壇快訊：比國球手意外拗柴退賽
馬連撼熱刺最懸殊對決 鄰會紅軍拖肥借場獻計 誓寫英足盃歷史
維拉遣青年軍負利物浦 入球小將交換波衫尷尬取回
紐亞再失守 拜仁20場不敗斷纜
迪歷特染疫 祖雲達斯防線添憂
風雪襲馬德里 畢爾包征馬體會延期
SUN周日體育直播賽事
義工生涯
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【明報專訊】梁雅媛就讀中學時，乘暑假到訪安徽阜陽的「愛滋村」，經歷令她立志投身杏林；多次出國體驗亦對她啟發甚深。
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