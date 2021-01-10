泳池鑄責己精神 飛魚投身醫學界 膺港區羅德學人 梁雅媛負笈牛津研流行病學

「Connect the dots」，是蘋果公司已故創辦人喬布斯的工作哲學，亦是新科香港區羅德學人梁雅媛（Rachel）的求學之道。這名應屆醫科畢業生自小到各地當義工，又對生物學饒有興趣，遂將兩個興趣合而為一，決定投身杏林。她打趣表示，欠缺賺人熱淚的經歷。然而醫科課程以刻苦聞名，猶幸多年運動員經驗磨練出堅毅個性。捱過6年苦讀，畢業後才見真章。她去年成為見習醫生，近半年先後在骨科及外科累積經驗，本月初再調往屯門醫院兒科。

醫科畢業後當見習醫生

從運動員生涯領悟工作之道

實習期間最大挑戰之一，要數超長工時，譬如「3日1call」，即連續上班3天再「on call」30多小時。不過，Rachel笑言全靠7歲起接受游泳訓練，10歲加入港隊，早已習慣上學前後晨操晚練，每天睡不夠5小時屬常事，自覺比別人「熬得夜」。不過，相比游泳訓練，她承認實習工作艱苦得多，原因固然不止工時，更在責任：「以前代表校隊、港隊出賽，如今是肩負他人的生命，甚至影響一個家庭，但責任令我成長。運動員和醫生兩個身分的共通點，是令我明白成敗得失都需責己。」

從前看着泳池底重複相同的動作，日復日年復年，看似苦悶的訓練，Rachel卻視作自省過程：「游水要不斷反問自己，教練可督促、指正，但進步始終要靠自己想通。這習慣現在很有用，每日反省和學習，努力令自己在團隊中有價值。」昔日專長如今變成生活平衡，不管工作繁重，她堅持抽時間運動，泳池因疫情關閉，就以跑步代替。這是否拋開工作壓力的良方？Rachel否認：「運動時腦袋離不開工作，但有時跑步會遇到不同人，帶來新的聯想和體悟，反而有助疏理工作上的情緒，很享受那些『叮』一聲的時刻。」

世紀疫情啟發 再進修冀回饋社會

有經歷才成長，同樣令Rachel「叮一聲」的，還有大學時代到柬埔寨做義工，令她明白拯救生命不只在醫院。去年畢業正值世紀疫情，她未有直接跟進染疫病人，但體會到醫療系統面對的挑戰，因此決定赴牛津攻讀碩士，研讀公共衞生政策和流行病學，冀學成歸來回饋社會。「The more you dream, the farther you get（夢想愈多，走得愈遠）」，偶像「水神」菲比斯的金句曾推動小妮子爭金逐銀，如今驅使她跳出框框，向更大的夢想前進。

文：黃頴恩、圖：劉焌陶