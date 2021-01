泳池鑄責己精神 飛魚投身醫學界 膺港區羅德學人 梁雅媛負笈牛津研流行病學

「Connect the dots」,是蘋果公司已故創辦人喬布斯的工作哲學,亦是新科香港區羅德學人梁雅媛(Rachel)的求學之道。這名應屆醫科畢業生自小到各地當義工,又對生物學饒有興趣,遂將兩個興趣合而為一,決定投身杏林。她打趣表示,欠缺賺人熱淚的經歷。然而醫科課程以刻苦聞名,猶幸多年運動員經驗磨練出堅毅個性。捱過6年苦讀,畢業後才見真章。她去年成為見習醫生,近半年先後在骨科及外科累積經驗,本月初再調往屯門醫院兒科。

醫科畢業後當見習醫生

從運動員生涯領悟工作之道

實習期間最大挑戰之一,要數超長工時,譬如「3日1call」,即連續上班3天再「on call」30多小時。不過,Rachel笑言全靠7歲起接受游泳訓練,10歲加入港隊,早已習慣上學前後晨操晚練,每天睡不夠5小時屬常事,自覺比別人「熬得夜」。不過,相比游泳訓練,她承認實習工作艱苦得多,原因固然不止工時,更在責任:「以前代表校隊、港隊出賽,如今是肩負他人的生命,甚至影響一個家庭,但責任令我成長。運動員和醫生兩個身分的共通點,是令我明白成敗得失都需責己。」

從前看着泳池底重複相同的動作,日復日年復年,看似苦悶的訓練,Rachel卻視作自省過程:「游水要不斷反問自己,教練可督促、指正,但進步始終要靠自己想通。這習慣現在很有用,每日反省和學習,努力令自己在團隊中有價值。」昔日專長如今變成生活平衡,不管工作繁重,她堅持抽時間運動,泳池因疫情關閉,就以跑步代替。這是否拋開工作壓力的良方?Rachel否認:「運動時腦袋離不開工作,但有時跑步會遇到不同人,帶來新的聯想和體悟,反而有助疏理工作上的情緒,很享受那些『叮』一聲的時刻。」

世紀疫情啟發 再進修冀回饋社會

有經歷才成長,同樣令Rachel「叮一聲」的,還有大學時代到柬埔寨做義工,令她明白拯救生命不只在醫院。去年畢業正值世紀疫情,她未有直接跟進染疫病人,但體會到醫療系統面對的挑戰,因此決定赴牛津攻讀碩士,研讀公共衞生政策和流行病學,冀學成歸來回饋社會。「The more you dream, the farther you get(夢想愈多,走得愈遠)」,偶像「水神」菲比斯的金句曾推動小妮子爭金逐銀,如今驅使她跳出框框,向更大的夢想前進。

文:黃頴恩、圖:劉焌陶