紅魔3.9億簽科特迪瓦18歲翼鋒

曼聯vs.屈福特 myTVSuper902台 明晨04：00直播

英格蘭足總盃第3圈今挑燈續戰，在聯賽盃4強被曼城淘汰的曼聯，明晨尾場迎戰英冠球隊屈福特。「紅魔」昨落實從阿特蘭大簽入18歲新星翼鋒迪亞路查奧爾；對陣客軍紐卡素的阿仙奴完成首簽，收購哈化柏林的19歲荷蘭籍中堅奧馬列卻克。

廠兵首簽購哈化柏林19歲守將

迪亞路查奧爾與曼聯簽約4年半，合約中亦有續約1年選項，據報連同一些條款在內，他的總轉會費為3700萬鎊（3.9億港元），將穿上19號球衣比賽。「紅魔」領隊蘇斯克查稱已留意這科特迪瓦籍新星多時，稱讚對方有速度、比賽視野和過人的盤扭技術。迪亞路查奧爾擅用左腳及在右路比賽，2019成為阿特蘭大一隊球員，至今只上陣5次入1球。

阿仙奴則據報只花60萬鎊（630萬港元）羅致守將奧馬列卻克。他將先代表「兵工廠」U23比賽。此外，阿仙奴的26歲門將馬特美斯已與蘇超球隊喜伯年簽約至季尾，而鄰會韋斯咸也已將科特迪瓦鋒將施巴斯坦賀拿賣予阿積士，轉會費2000萬鎊（2.1億港元），據報主帥莫耶斯欲以英冠球隊般尼茅夫的祖舒亞京治作填補。

英冠甲乙共112職球員中招

另外，李斯特城今晚作客英冠的史篤城，將有「雙占」前鋒占美華迪及中場占士麥迪臣，分別因臀部和膝部有傷避戰。

而英格蘭足總昨公佈最新一輪病毒檢測結果，英冠、英甲及英乙共112名職球員檢測陽性，當中包括諾域治門將告魯爾及賓福特領隊法蘭克。後者早前在聯賽盃4強領軍作客熱刺，並曾與對手領隊摩連奴握手。