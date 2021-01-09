76人爆疫隔離 迎金塊成疑 薛夫居里觀戰期間確診 敗走籃網全軍滯留紐約

籃網縱有兩大球星杜蘭特及艾榮，分別曾接觸確診者需隔離及私人理由而缺陣，仍在主場以122：109擊敗暫開季成績最好的76人。後者得分後衛薛夫居里雖因左足踝受傷未有上陣，仍有戴着口罩坐在後備席觀戰，比賽第一節時有跟隊友交談，但據多個美國傳媒報道，他在比賽中途收到會方通知其檢測結果呈陽性，隨即離開球場進入獨立房間隔離，再離開巴克萊中心場館。

隊友安必特擬自我隔離

76人全隊因而被迫留在紐約隔離，今早起接觸追蹤尋找有否密切接觸者。在場內坐在薛夫居里身旁的76人明星中鋒安必特稱，由於他有一名3個月大的兒子，他打算自我隔離直至肯定沒受感染為止。薛夫居里日前險勝華盛頓巫師一役正選上陣36分鐘取28分，賽後訪問未戴口罩，巫師全隊或需接受全面檢測。

76人能否趕及明晨回到費城主場對丹佛金塊，仍要視乎球隊最新檢測結果。籃網則暫定原定賽程續起行，準備今早作客孟菲斯灰熊，主帥拿殊確認艾榮再因私人理由而缺陣。

美國國會山莊騷亂做成多人傷亡，昨多仗NBA賽前續有球員挽手下跪表達不滿。洛杉磯湖人球星勒邦占士在社交網發文，譴責事件施暴者，洛杉磯快艇球星保羅佐治稱，雖然NBA可為人民帶來正能量，但他會支持暫時停賽。

湖人四連勝告終

當錫領獨行俠奪金

賽果方面，湖人縱有主力勒邦占士及「一眉」安東尼戴維斯合取50分及齊獲「雙雙」數據，但在主場以109：118不敵有6人得分雙位數的聖安東尼奧馬刺，四連勝告終；達拉斯獨行俠憑盧卡當錫射入38分、9個籃板及13次助攻的「準三雙」表現，加時作客以124：117險勝金塊。