IOC成員憂東奧今夏難上演 倡參賽隊強制接種疫苗 業界料最快5月允使用

日本政府昨對東京都及另外3個縣頒布1個月緊急狀態令，協助對抗疫情。東京都政府則宣布，本月在首都圈6個地方的聖火巡迴展示活動延期。有別於IOC主席巴赫日前指東京準備就緒，龐德暗示舉行東奧的風險明顯，但有人視而不見，「我不敢肯定，病例急增就如房間裏的大象」。東奧組委會則發聲明，強調會按緊急狀態令繼續準備比賽。

「運動員應是關愛社區榜樣」

加拿大籍的龐德曾是世界反禁藥組織主席，在去年是首先爆出東奧延期的IOC成員，曾稱東奧不會再獲延期，只有今夏舉行或取消的選擇。在疫苗的問題上，78歲的他說：「IOC與國際殘奧會都承諾，會盡力令海外參加者，在奧運開始前優先接種疫苗。運動員應該是榜樣，注射疫苗會表達信息，指明此舉不單是個人健康，而是對社區其他人的關愛。」

日本已預購最少5.4億劑疫苗，是全國人口4倍。儘管日揆菅義偉稱部分疫苗可在二月開始提供予國民，但日本武田藥品工業向路透社表示，要多數月時間完成試驗，預計藥廠莫德納的疫苗「最快要到5月」才取得當局使用許可，令疫苗注射的時間短促。龐德日前稱，如果各國讓運動員優先接種疫苗，相信對社會影響輕微，不會構成公眾抗議。

疫情波及日排球相撲賽

日本近期接連有不同項目的運動員感染新冠肺炎，當地頂級排球聯賽本周末賽事延期，下月的NHK福祉大相撲取消。泳手池江璃花子亦因應疫情，棄戰今日舉行的東京都新春游泳大會，暫定兩周後出戰北島康介盃。另一泳手瀨戶大也的禁賽期完畢，昨以個人名義報名參加下月初的全日本公開賽。