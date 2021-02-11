NBA不罷賽 將帥抗議特朗普雙重標準

魔術控衛富斯重創 落實提早收咧

兩軍昨日發表聯合聲明，提及去年槍傷黑人的白人警未被起訴，以及這次國會衝突：「2021是新一年，但有些事沒有改變。我們沉重地上場，昨天有威州事件，今天有示威者受到政治領袖不同的對待。今天的示威者行為違法，卻得到鼓勵而行事，與處理去年示威（Black lives matter）的態度截然不同。」而金州勇士球星史堤芬居里轉發特朗普的舊帖文，嘲諷對方半年前曾呼籲國民勿闖聯邦大樓。

賽事方面，史堤芬居里昨負傷上陣僅入13分，勇士終在主場以101：108不敵洛杉磯快艇。華盛頓巫師有球星比爾取得個人新高的60分，但仍以136：141敗予76人。

至於奧蘭多魔術主場以105：94挫克里夫蘭騎士一戰，主隊控衛富斯在比賽初段重創退下火線，會方證實這名2017年選秀狀元前十字韌帶斷裂，提早收咧。

《男兒當入樽》首開拍電影

另外，日本著名動漫《男兒當入樽》作者井上雄彥，昨在個人社交網宣布這經典漫畫將會首次開拍電影，詳情稍後公布。