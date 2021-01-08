梁諾恆料破港足身價 逾千萬轉投中甲隊綠城 為新東家衝超

梁諾恆上季首戰中甲站穩正選，為梅州客家上陣15場入3球，完季後上月短暫返港3周與家人團聚。他早前北上完成隔離，昨午抵達杭州，浙江綠城即宣布其加盟。「細佬」在梅州尚餘4年合約，綠城需付轉會費據悉高達2000萬人民幣，亦有內地傳媒指費用僅1000萬元人民幣，但料已是歷來身價最高的香港球員，他亦是繼已退役的吳偉超後，第2名效力綠城的港將。早前傳出綠城有意簽入31歲中華台北隊後衛殷亞吉，但「港澳台名額」終選擇梁諾恆。

感激舊會梅州客家助適應

梁諾恆下周日到昆明參與新東家的季前集訓，備戰3月17日開鑼的新季中甲聯賽。他昨在社交網發文告別梅州客家，感謝球會信任及協助他適應，令他夢想成真在內地聯賽立足，並稱會將球迷支持銘記心中。對於轉會費高昂，他向本報稱不會在意：「我只會做好每日訓練，希望可為球隊作最大貢獻。因為球會和自己都很想踢中超，首要目標一定是幫球隊升班。」

不在意身價 冀做好自己

梁諾恆中學時到英國的足球學院學法3年，兩年半前在中超球隊大連一方試腳失敗，但一直等待外闖機會。他上月接受本報訪問時稱，自覺北上是代表香港足球界，成敗將影響中國球員如何評價香港足球，並盼征戰中國聯賽不止5年，談到會否想隨好友陳俊樂在中超舞台亮相，他當時稱：「欲速則不達，寧願循序漸進。」至於2018/19球季香港足球先生、富力R&F前球員伊高沙托尼現於廣州，傳將加盟梅州客家。

綠城上季於中甲次階段「衝超組」獲亞軍，在升班附加賽兩回合計以2：3僅負武漢卓爾，與中超擦身而過，今季捲土重來，在元旦日宣布邀得曾教青島黃海的西班牙籍主帥佐迪雲尼亞斯領軍，被視為下季升班熱門之一。