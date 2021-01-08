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賀拿勢投阿積士

【明報專訊】韋斯咸繼傳出將中場辛迪加斯售予西布朗，前鋒施巴斯坦賀拿（圖）亦盛傳將被阿積士撬走。這名26歲前鋒於2019年夏天由法蘭克福加盟「鎚仔幫」，今季各項賽事上陣15次入7球。

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