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2021年1月8日星期五
紅軍英足盃征維拉 誓為去年恥敗復仇 高普冬窗吼兩非洲兵
兩守將建功領曼城挫曼聯 連續4屆闖決賽平紀錄
經理人稱奧斯爾7天內定去向 阿迪達反駁:決定權在球會
賀拿勢投阿積士
巴塞挫畢爾包升第3 美斯梅開二度 近7場不敗
祖雲破AC跨季27場不敗金身
普捷天奴領PSG首擊和波失分
電視精選
梁諾恆料破港足身價 逾千萬轉投中甲隊綠城 為新東家衝超
NBA不罷賽 將帥抗議特朗普雙重標準
體壇快訊：IOC研東奧選手優先打疫苗
賀拿勢投阿積士
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【明報專訊】韋斯咸繼傳出將中場辛迪加斯售予西布朗，前鋒施巴斯坦賀拿（圖）亦盛傳將被阿積士撬走。這名26歲前鋒於2019年夏天由法蘭克福加盟「鎚仔幫」，今季各項賽事上陣15次入7球。
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紅軍英足盃征維拉 誓為去年恥敗復仇 高普冬窗吼兩非洲兵
兩守將建功領曼城挫曼聯 連續4屆闖決賽平紀錄
經理人稱奧斯爾7天內定去向 阿迪達反駁:決定權在球會
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