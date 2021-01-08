兩守將建功領曼城挫曼聯 連續4屆闖決賽平紀錄

曼城下半場50分鐘憑守將史東斯接應罰球，門前撞入先開紀錄，打破1162天入球荒，防守中場費蘭甸奴於83分鐘拉開比數，亦是其今季首個入球，助爭取四連霸的曼城以2：0挫曼聯，也是自1981至84年的利物浦後，第2支連續4季闖入聯賽盃決賽的球隊。曼聯則繼上屆聯賽盃、足總盃以及歐霸後，連續4次在盃賽4強出局。史東斯說：「我只管努力為曼城付出一切，每逢大戰，我就會爆發，特別想表現自己。」

曼城穿上名宿哥連貝爾的復刻版球衣出場，領隊哥迪奧拿向這名日前離世的一代中場致意。他又讚賞球員表現：「我明白聯賽盃有別於歐聯，但連續4次打入決賽是不可思議的！季前備戰並不正常，我們需時撥亂反正，但己隊已返正軌。」

紅魔般費失準捱批

曼聯中場般奴費南迪斯一反常態，昨仗猶如隱形，被球會名宿堅尼批評，表示他若在關鍵戰失準，便難與簡東拿等上代名將相提並論。紅魔於3天後轉戰足總盃，蘇斯克查拒答會否讓般奴休戰，但強調此仗並非他一人之過。