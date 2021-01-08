紅軍英足盃征維拉 誓為去年恥敗復仇 高普冬窗吼兩非洲兵

阿士東維拉vs.利物浦 明晨03：45開賽

利物浦去年10月初在英超以2：7敗走維拉，至上仗作客0：1負修咸頓，12場聯賽不敗斷纜，近3場更只得兩分，已被錄得8勝2和的曼聯追至同分，「紅魔」甚至被英國《太陽報》讀者投票有望重奪聯賽冠軍，紅軍衛冕之路備受壓力。

比蘇馬達卡成中前場目標

欲高薪斟阿拉巴補防線

紅軍領隊高普對簽入新中堅未能一錘定音，據報與上月尾打和西布朗時受傷的祖爾麥迪比，有望在本月17日「雙紅會」迎戰曼聯時復出有關，而且高普對今夏約滿拜仁慕尼黑的阿拉巴情有獨鍾，甚至有指會方已準備給予這名奧地利國腳周薪17.3萬鎊（約183萬港元）。

高普同時為中、前場人腳未雨綢繆，理由是今夏約滿的中場韋拿杜姆或轉會巴塞隆拿，前鋒穆罕默德沙拿則傳言轉投皇家馬德里或巴塞隆拿，沙迪奧文尼則在各項賽事近12仗只入兩球。高普據報有意斥資9000萬鎊（約9.5億港元），將白禮頓的24歲馬里隊中場比蘇馬，以及23歲的英籍中堅賓韋特打包，薩爾斯堡的22歲贊比亞隊鋒柏臣達卡亦獲招手。今季為薩軍上陣17次入15球的達卡說：「我以沙拿、文尼及阿仙奴的奧巴美揚為學習目標，他們都是來自非洲。」

軍情方面，紅軍明晨料改由南野拓實、梳頓沙基利及奧歷治攻堅，復出不久的堤亞高艾簡達拿有望續擔正坐鎮中場，後場則續重用法賓奴泰華利斯，與他合作中路的料為里斯威廉斯或尼達利菲臘斯。阿士東維拉昨晚則傳出有大批一隊職球員確診，需要關閉訓練場，但賽事安排仍未落實。

狼隊證魯占展開復康訓練

明晨另一仗由狼隊迎戰水晶宮，主隊昨發聲明表示：「做過頭顱骨折手術的前鋒魯爾占美尼斯養傷5周，已展開早期健身運動。儘管一切進展順利，但康復需時。」在占美尼斯缺陣下，狼隊近7場英超僅1勝，排名已跌至第13位。水晶宮上場聯賽挫榜末的錫菲聯，結束5場聯賽不勝，料會由韋費特沙夏及車路士借將巴舒亞伊掛帥。