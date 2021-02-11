掃走截肢危機 禾爾領火箭升空 近兩年首返NBA 拒讓球隊淪魚腩

禾爾在2010年以新秀狀元身分加盟巫師，在2014至18年間五度參加明星賽，以1號位球員來說奇高的封阻數字，令他曾入選最佳防守二隊，但他自2018年底起開始缺陣。施過左腳跟骨刺手術後，「牆哥」經歷傷口細菌感染，又在家中滑倒，令阿基里斯腱撕裂。上周復出前，他在一個網台訪問說到最壞的是2019年上半年：「試過3、4次細菌感染，去到一個程度是醫生問：『好的，你要不要考慮截肢？』感覺很像殺埋身，但考慮到籃球事業，答案就相當簡單。」

復出連續兩場得分20+

去年初康復後，禾爾又因疫情致NBA暫停，加上巫師戰績未能打入奧蘭多的復賽，新季再因新東家火箭爆疫被隔離，延至今年元旦日才復出。不過，他立即連續兩場取得20分以上，令球隊對薩克拉門托帝王兩連勝。他上場因為夏登傷癒而充當第3得分點，但火箭不敵達拉斯獨行俠，顯示新帥史堤芬史拉施仍需磨合陣容與戰術。

禾爾要再證身價，今早作客溜馬、之後回師對奧蘭多魔術，以及兩鬥勁旅洛杉磯湖人都是好時機。他稱：「當我站在4條邊線之內，控球時感覺就不錯。我很高興繼續能與聯盟最好的球員對抗，以此證明自己是最佳控衛之一。」

賽果方面，洛城雙雄昨日命運迥異。快艇因主將保羅佐治足踝受傷缺陣，上半場曾落後聖安東尼奧馬刺24分，即使末段力追，但取全場最高30分的利安納，最後一擊3分「揼釘」，主場以113：116落敗，開季5勝3負。

快艇主場敗陣 湖人險勝灰熊

湖人則憑勒邦占士最後4分鐘取得8分及兩個助攻，彌補1次失誤，以94：92險勝孟菲斯灰熊，在西岸以6勝2和居首。而布魯克林籃網雖有杜蘭特因成為密切接觸者要隔離，但艾榮首節狂轟22分下，仍在主場130：96大炒猶他爵士。