國米控國際邁亞密侵權首輪勝訴

易名或損失數百萬鎊

國際邁亞密（Club Internacional de Futbol Miami）自2018年成軍後，名稱被指侵犯國際米蘭（Football Club Internazionale Milano）的商標權。國米就爭議向美國專利及商標局（USPTO）提出訴訟，並稱早在2014年註冊「國際」商標。國際邁亞密據報將提出終極上訴，若未能駁回原訟判決，將需易名，相關費用及損失料高達數百萬鎊。

勝訴的國際米蘭則續為增兵綢繆，主帥干地據報有意加強攻力，中超隊江蘇蘇寧射手、意大利前國腳艾達馬田斯成目標之一，或回歸意甲。而比利時隊中場尼恩高蘭早前落實第三度外借至卡利亞里，他離隊後炮轟干地令自己成「代罪羔羊」：「他只給我8分鐘時間上陣，然後說我要對一切負責。8分鐘我可以做什麼？這令我感到受傷害。」

另外，意甲昨晚上演多場賽事，打頭陣的卡利亞里迎戰賓尼雲圖，憑中場祖奧柏度開紀錄，但完半場前先後被倒戈的馬高沙奧及後衛杜亞破網，終以1：2敗陣。羅馬則證實總監賓圖感染新冠病毒，AC米蘭在昨晚亦宣布中場拉迪高歷及翼鋒列比錫染疫。