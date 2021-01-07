拉莫斯鬧離隊風波 否認要求加薪續約 願留皇馬掛靴

未聽取PSG報價

在西班牙COPE電台節目《最佳賽事》（El Partidazo）上，記者稱收到數個來自拉莫斯的訊息，包括否認要求加薪25%，至1500萬歐元（約1.43億港元）年薪才考慮動筆，強調自己渴望留在皇馬至掛靴，暫時不會聽取其他球會的報價，惟會方仍未正式提供新合約。COPE又稱，拉莫斯同意新合約因應疫情延薪兩年。

拉莫斯的說法與傳媒近期報道有相當大出入，有指他向這支西甲豪門表示，「收到來自PSG的邀請，或與美斯一同加盟」。《馬卡報》等西班牙傳媒表示，拉莫斯與會長皮里斯上周六會面，但沒有共識，因為拉莫斯拒絕少於兩年的等值合約，但皇馬只願為這名34歲隊長提供1年凍薪、或兩年減薪一成的報價。至於中場莫迪歷減薪續約一年的建議，據報獲球員同意。

切爾達基達菲西盃出局

另外，西班牙盃昨晨上演第3圈賽事，有兩支西甲隊意外地出局。數日前以兩球不敵皇馬的切爾達，作客以2：5不敵西乙B（第3級別）球會伊維薩聯。基達菲亦以0：1敗走西乙B的哥度巴；西維爾、維拉利爾及華拉度列則晉級32強。